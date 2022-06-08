10 условий: чего требует Турция от Финляндии и Швеции для вступления в НАТО

Турция выдвинула для Швеции и Финляндии 10 условий, при выполнении которых Анкара снимет вето на членство двух скандинавских стран в НАТО. Они касаются запрета деятельности организаций, которые в Турции признаны террористическими, а также снятия ограничений с оборонной промышленности Анкары. Подробнее об условиях Турции – в материале «Газеты.Ru».

Десять требований

В то время как обсуждается членство Финляндии и Швеции в НАТО, Турция настаивает, что не хочет видеть в альянсе страны, которые не дистанцируются от террористических государств, сообщила газета Yeni Şafak.

Как сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «настойчивое нежелание обсуждать свои отношения с террористическими организациями» странами, которые предлагают Анкаре «проявить гибкость в отношении расширения НАТО», «доказывает оправданность» «решительной позиции» Турции.

Издание также сообщило, что Анкара поставила Швеции и Финляндии десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

Согласно данным газеты, Турция предложила обеим странам поддержать страну «в ее борьбе с террористическими организациями». В их число входит Рабочая партия Курдистана (РПК), Революционная народно-освободительная партия-фронт, организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалы.

«Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом», — приводит издание второе условие.

По условиям Анкары, оба скандинавских государства для снятия вето на членство в НАТО также должны «пресекать попытки закрыть и открыть представительства расширений РПК в своих странах».

Кроме того, Швеции и Финляндии важно «не допускать деятельность FETÖ в двух странах, а также закрыть аффилированные веб-сайты и органы СМИ».

Турция также потребовала, чтобы страны заморозили активы и закрыли ассоциации, связанные с терроризмом.

«Особое внимание» Анкара уделяет тому, чтобы Швеция и Финляндия депортировали и экстрадировали лиц, связанных с терроризмом.

«Было заявлено, что террористическим организациям, таким как РПК и Революционная народно-освободительная партия-фронт, запрещено позволять проводить демонстрации», — пишет газета.

Турция также попросила две страны «поделиться разведданными» с Анкарой.

«Обеим странам было предложено снять ограничения оборонной промышленности в отношении Турции», — говорится в сообщении.

Десятое условие – обязательство Швеции и Финляндии выполнить первые девять требований в случае вступления в НАТО.

Швеция и Финляндия в НАТО

После начала военной спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция 18 мая передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Но Турция наложила вето на начало переговоров по заявкам. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Но 23 мая Эрдоган заявил в своем обращении к народу, что страна выполнит «все от нее зависящее» по членству Швеции и Финляндии в НАТО, если скандинавские страны изменят свое отношение к вопросам, волнующим Анкару.

«Еще раз подчеркиваю: те, кто оказывает поддержку и защищает террористов, должны пересмотреть свою незаконную, высокомерную позицию, которую они демонстрируют в отношении нас», — заявил Эрдоган.

В министерстве иностранных дел России критически отреагировали на решение Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу. По мнению российского внешнеполитического ведомства, таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

16 мая президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его мнению, это делается в интересах США.

Накануне помощник генсека НАТО Камий Гран заявил, что НАТО не может гарантировать России, что не будет размещать ядерное оружие на территориях Финляндии и Швеции в случае их вступления в организацию. Он подчеркнул, что каждая страна свободна сама выбирать, принимать ей такое оружие или нет.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала RTS, ожидает ли Североатлантический альянс «военной реакции» или «демонстрации силы» со стороны РФ в случае вступления в НАТО скандинавских стран, Гран ответил, что «россияне сами заявили, что это не является необходимым».

Помощник генсека НАТО заключил, что со стороны Финляндии и Швеции речь идет об обороне государств, которые не хотят вступать в противостояние с Россией.