«Мы воюем с Россией? Я этого не знал». Как на Западе оценили поставку танков на Украину

Мнения западных политиков в связи с объявленной 25 января поставкой танков Leopard и Abrams Украине разделились. Так, глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что не испытывает радости в связи с передачей танков Киеву. В ООН считают, что танки не приближают мир. Президент Хорватии Миланович вовсе оказался удивлен, что западные страны воюют с Россией, а также напомнил, чем закончился предыдущий поход немецких танков по Украине 80 лет назад. Экс-президент США Трамп призвал остановить конфликт, утаив, однако, способ его решения. Довольны поставкой в Варшаве, поскольку, по словам президента Польши Моравецкого, «танки создаются не для парадов». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В поставках танков Leopard Украине нет поводов для радости, заявил глава бундесвера Борис Писториус, передает Die Welt. По его словам, сложно назвать «отрадным» решение по данному вопросу.

«Это историческое решение, но я не понимаю тех, кто готов кричать «аллилуйя» по поводу отправки танков», — сказал он.

ФРГ 25 января согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2A6, еще почти 100 Leopard разных модификаций с разрешения Германии Киеву передадут другие страны. Немецкие «Леопарды» должны оказаться на Украине к концу марта. Также 26 января США объявили о поставках М1 Abrams на Украине, всего туда отправится 31 машина.

Ведут ли танки к миру?

Постпред генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя передачу танков Киеву, заявил, что события, которые ООН наблюдает на Украине, не ведут к миру.

«Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — сказал он.

Спираль истории

24 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе выступления в ПАСЕ заявила, что Германия и другие европейские страны ведут войну против России. Тогда представитель МИД России Мария Захарова ответила на это, что, судя по высказываниям Бербок, западные страны заранее спланировали «войну против России». Она также отметила, что Европа, судя по всему, не осознает, что США втягивают ее в большую войну ради собственной выгоды.

«Мы ведем войну против России, а не друг с другом», — сказала Бербок, указывая на споры вокруг поставок танков Украине.

В связи с этим президент Хорватии Зоран Миланович напомнил Бербок, что немцы уже пытались воевать с Россией, однако из этого ничего не вышло. Он добавил, что Хорватия не собирается принимать участие в новой попытке.

«Хорватия ни в коем случае не должна оказывать военную помощь. Вы хотите вступить в войну? Глава МИД Германии говорит, что мы должны быть едины, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад»,

— передает слова Милановича канал N1.

Также он предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу разобраться вместе с Бербок, кто же все-таки руководит немецким правительством.

«От «Зеленых» (партия Союз 90/Зеленые – «Газета.Ru»), которые были пацифистами, мы слышим, что мы с кем-то воюем. Но мы не воюем, воюют РФ и США, но Германия не задает и не будет задавать им вопросов. Если мы воюем с Россией, тогда мы посмотрим, что нам делать, и мы не будем спрашивать Германию, что она об этом думает. Шольц был мягче, пусть они договорятся, кто там канцлер. Я долго в политике, наша страна прошла через все, но такого безумия я еще не видел», — заявил Миланович.

Секрет Трампа

Экс-президент США не остался в стороне от обсуждения поставок Leopard Украине. По его словам, появление подобного вооружения может привести к ядерному конфликту.

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же. Это так просто!»

— написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Однако Трамп не уточнил, как остановить конфликт. В апреле Трамп призывал представителей РФ и Украины сесть за стол переговоров, чтобы совместно найти компромисс, к которому могли бы прийти страны. Тогда он отметил: «Решение нужно найти сейчас, а не потом, когда все будут мертвы».

В октябре он также призывал к переговорам, мотивируя их необходимость тем, что иначе может наступить Третья мировая война.

Танки не для парадов

26 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал решение Бундестага об отправке немецких танков в Украину, сообщило Польское агентство печати.

«Танки создаются не для парадов, а для помощи тем, кто борется за свободу и независимость», — сказал он.

Он также назвал Польшу ключевой страной по организации помощи Украине и подчеркнул, значимость гумкоридоров для доставки помощи на Украину.

Замминистра обороны Польши Войчех Скуркевич в свою очередь заявил, что польские Leopard окажутся на Украине в ближайшие недели – «как только [украинские военные] пройдут обучение».

Однако с американскими Abrams сложнее, их ожидание займет месяцы. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, американские танки окажутся на поле боя не раньше весны.

«Abrams, как вы знаете, очень сложные танки, они требуют серьезного обучения. Несмотря на то что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению», — сказала она.