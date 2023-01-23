Военная операция РФ на Украине. День 334-й

Правительство в ближайшее время примет постановление, запрещающее российским компаниям включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть, узнал «Коммерсант».
Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом McDonald's, с 23 января возобновляют работу без бренда — РИА Новости.
Более 300 кг взрывчатки обнаружили сотрудники органов безопасности в схроне, оборудованном ВСУ в Кременском районе ЛНР — РИА Новости.
Владимир Зеленский заявил, что передача союзниками десятков танков Украине «не решит проблему», так как у России «тысяча танков». Тем не менее, поставки бронетехники, по его словам, играют мотивирующую роль. Президент подчеркнул, что если Германия передаст Украине танки Leopard, то они «не поедут по территории РФ».
Экс-глава «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший в декабре ранение в результате украинского обстрела, заявил в интервью РИА Новости, что планирует вернуться в Донбасс до конца января.
После введения в марте 2022-го в Уголовный кодекс статьи о фейках про российскую армию было заведено почти 190 таких дел. Об этом «Известиям» сообщил генпрокурор Игорь Краснов. В суды направлено 67 дел.
Полуторалетняя девочка погибла в результате обстрела ВСУ города Кременная в ЛНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Владимир Зеленский заявил, что командованию ВСУ отданы распоряжения о создании резервов, чтобы создать возможности для предоставления военнослужащим отдыха для восстановления сил.
Германия не будет запрещать Польше поставлять танки Leopard Украине, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, Варшава пока не обращалась с запросом к Берлину.