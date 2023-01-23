Военная операция РФ на Украине. День 334-й

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Владимир Зеленский заявил, что передача союзниками десятков танков Украине «не решит проблему», так как у России «тысяча танков». Тем не менее, поставки бронетехники, по его словам, играют мотивирующую роль. Президент подчеркнул, что если Германия передаст Украине танки Leopard, то они «не поедут по территории РФ».