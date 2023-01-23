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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 334-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 334-й день

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Самоходная артиллерийская установка «Акация» в зоне проведения специальной военной операции

Самоходная артиллерийская установка «Акация» в зоне проведения специальной военной операции

Андрей Рубцов/ТАСС
Германия не собирается запрещать Польше поставлять танки Leopard 2 на Украину, сообщила глава Минобороны ФРГ Бербок. Зеленский распорядился создать резервы в ВСУ, чтобы бойцы могли отдыхать и восстанавливать силы.ТАСС сообщил о гибели полуторалетней девочки в ЛНР после обстрела украинскими войсками. Рогозин объявил, что до конца января вернется в Донбасс. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8.22

Правительство в ближайшее время примет постановление, запрещающее российским компаниям включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть, узнал «Коммерсант».

8.19

Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом McDonald's, с 23 января возобновляют работу без бренда — РИА Новости.

8.12

8.10

Рогозин рассказал про захваченные терминалы Starlink от Илона Маска.

8.09

Более 300 кг взрывчатки обнаружили сотрудники органов безопасности в схроне, оборудованном ВСУ в Кременском районе ЛНР — РИА Новости.

8.08

Япония отправила Украине более 260 генераторов в рамках помощи населению в зимний период.

8.06

Дмитрий Рогозин рассказал об обстоятельствах своего ранения в Донецке.

8.06

Владимир Зеленский заявил, что передача союзниками десятков танков Украине «не решит проблему», так как у России «тысяча танков». Тем не менее, поставки бронетехники, по его словам, играют мотивирующую роль. Президент подчеркнул, что если Германия передаст Украине танки Leopard, то они «не поедут по территории РФ».

8.05

8.04

Экс-глава «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший в декабре ранение в результате украинского обстрела, заявил в интервью РИА Новости, что планирует вернуться в Донбасс до конца января.

8.03

После введения в марте 2022-го в Уголовный кодекс статьи о фейках про российскую армию было заведено почти 190 таких дел. Об этом «Известиям» сообщил генпрокурор Игорь Краснов. В суды направлено 67 дел.

8.02

Полуторалетняя девочка погибла в результате обстрела ВСУ города Кременная в ЛНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

8.01

Владимир Зеленский заявил, что командованию ВСУ отданы распоряжения о создании резервов, чтобы создать возможности для предоставления военнослужащим отдыха для восстановления сил.

8.00

Германия не будет запрещать Польше поставлять танки Leopard Украине, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, Варшава пока не обращалась с запросом к Берлину.

8.00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 334-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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