«Визит Бернса прошел в критический момент». О чем глава ЦРУ тайно предупредил Зеленского

Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев на минувшей неделе и провел секретную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, Бернс рассказал Зеленскому о своих «предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы». Подробнее детали беседы не раскрываются.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно прибыл в Киев, чтобы сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому предполагаемые военные планы России в ближайшие недели и месяцы. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на официального представителя США и «других людей, знакомых с деталями визита».

Как отмечает издание, поездка Бернса пришлась на «критический момент», когда «российские силы проводят массированную атаку возле города Бахмута [Артемовска] на востоке страны, что приводит к многочисленным потерям с обеих сторон и заставляет Украину взвешивать свои ресурсы, поскольку она готовит крупное контрнаступление в других частях страны».

По данным источников WP, во время встречи президент Зеленский и высокопоставленные сотрудники украинской разведки обсудили с Бернсом, как долго Украина сможет получать помощь от США и Запада после того, как Палату представителей заняли республиканцы, а поддержка Украины населением Штатов снизилась.

Бернс подчеркнул «безотлагательность момента» на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить, утверждают собеседники газеты.

«Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а принятого конгрессом в декабре экстренного финансирования Украины в размере $45 млрд хватит как минимум до июля или августа», — считают те, кто знаком с ходом дискуссии.

По их словам, Киев менее уверен в перспективах принятия конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, как это было прошлой весной.

«Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии», — рассказал официальный представитель США, имя которого не называется.

Неназванный представитель ЦРУ отказался комментировать, что именно Бернс сообщил Зеленскому о военном планировании России.

«Любая информация, которую он может предложить, будет высоко оценена в Киеве», — констатировал он.

Как подчеркивается в материале, «Бернс является уважаемой фигурой в ближайшем окружении Зеленского из-за его точного предупреждения в январе 2022 года о том, что российские войска планируют захватить украинский аэропорт Антонов на начальных этапах вторжения 24 февраля».

«Его сообщение, переданное лично, было основано на оценке американской разведки. Ему [Бернсу] приписывают помощь Украине в подготовке к защите аэропорта и лишении России плацдарма, необходимого для захвата Киева», — поясняется в тексте.

Скептическое отношение Бернса к готовности России к переговорам также сблизило его с теми помощниками Зеленского, которые были возмущены предложениями обдумать переговоры с РФ, чтобы положить конец конфликту.

«Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но в данном случае это требует серьезности со стороны русских, чего, я думаю, мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что русские серьезно настроены сейчас в отношении настоящих переговоров», — сказал Бернс телеканалу PBS в декабре.

Ранее он назвал решение Путина «вторгнуться в Украину» главным шагом к его цели «вернуть Москве былую славу».

«[Путин] убежден, что его судьба как лидера России — восстановить Россию как великую державу. Он считает, что ключом к этому является воссоздание сферы влияния по соседству с РФ, и он не верит, что это можно сделать, не контролируя Украину и ее решения. И вот что, я думаю, породило эту ужасную войну», — утверждал Бернс на форуме по безопасности в Аспене в июле.

«На данный момент украинские и российские силы вовлечены в интенсивную войну на истощение на востоке Украины вокруг Бахмута. Город имеет относительно небольшое стратегическое значение, но он приобрел символическое значение для обеих сторон, в частности для России, которая с лета прошлого года не захватила ни одного крупного украинского города.

Военные аналитики ожидают, что всплеск боевых действий этой весной может определить траекторию войны. Москва, завербовавшая осужденных преступников для участия в военных действиях, продемонстрировала готовность терпеть тяжелые потери. В прошлом году многие из новобранцев были крайне неопытны, так как прошли всего две недели обучения, прежде чем их отправили на передовую. Но в последние месяцы Россия улучшила свою подготовку», — отмечается в статье.