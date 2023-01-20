Военная операция РФ на Украине. День 331-й

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Директор ЦРУ США Уильям Бернс с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили вопрос о том, как долго Украина может рассчитывать на военную помощь Запада в связи со снижением уровня поддержки Украины среди американцев. Глава ЦРУ признал, что в какой-то момент помощь Киеву будет оказывать сложнее — ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.