Военная операция РФ на Украине. День 331-й

Ядерное оружие не должно использоваться в конфликте на Украине, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя слова зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах — ТАСС.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о необходимости срочного создания зоны защиты вокруг Запорожской АЭС на фоне «ухудшения ситуации» — ТАСС.
Мирный житель пострадал в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько — РИА Новости.
Обеспечение Энергодара теплом и электричеством налажено и находится под полным контролем, хотя инфраструктура сильно изношена и повреждена из-за обстрелов со стороны Украины, рассказал РИА Новости глава города Эдуард Сеновоз.
Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил, что союзникам по НАТО нужно перестать спорить между собой по вопросу отправки Украине танков — ТАСС со ссылкой на газету Politico.
Украинские войска в 7:50 (совпадает с мск) выпустили восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК — РИА Новости.
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что власти будут выплачивать раненым участникам СВО дополнительно от 300 до 500 тысяч рублей — РИА Новости.
Украинские потребители обязаны оплачивать счета за электроэнергию, несмотря на ее отключение, «так как в тарифе 20% — это расходы на эксплуатацию сетей», сообщил генеральный директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко — ТАСС.
Двое из трех солдат ВСУ, получивших ранения в зоне проведения спецоперации, не выживают в украинских госпиталях из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, заявил ТАСС офицер ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Намерение передать Украине часть конфискованных активов России дискредитирует финансовую систему США и безопасность долларовой юрисдикции, говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне — ТАСС.
Концерн Toyota в конце прошлого года возобновил поставки в Россию запчастей, на которые не распространяются санкции — ТАСС.
Депутат нижней палаты парламента Казахстана лишен полномочий за поддержку военной спецоперации на Украине — ТАСС.
В Запорожской области несколько десятков солдат ВСУ перешли на сторону РФ с середины декабря, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Вопрос передачи Украине западных танков не был решен на встрече министра обороны США Ллойда Остина с его немецким коллегой Борисом Писториусом, сообщила телекомпания CNN — ТАСС.
Москва и Киев пока «не готовы вести переговоры о мире или прекращении огня», однако им следует готовить почву для диалога по этим вопросам, написала в авторской статье, опубликованной на сайте журнала The Economist, постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль — ТАСС.
Директор ЦРУ США Уильям Бернс с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили вопрос о том, как долго Украина может рассчитывать на военную помощь Запада в связи со снижением уровня поддержки Украины среди американцев. Глава ЦРУ признал, что в какой-то момент помощь Киеву будет оказывать сложнее — ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.
США объявили о новом пакете помощи Украине на $2,5 млрд (Пентагон) — РИА Новости.
Как сообщил Пентагон, в рамках нового транша Вашингтон передаст Киеву 59 БМП Bradley и 90 бронированных машин Stryker. Кроме того, США передадут Украине восемь систем ПВО Avenger а также дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS — ТАСС
Министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о реэкспорте немецких танков из других стран на Украину решится в пятницу на встрече на американской базе в немецком Рамштайне — ТАСС.
Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы рассказать Зеленскому о «планах» России — РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.
Новый глава немецкого минобороны Борис Писториус назвал «недружественным» для НАТО вариант, если Варшава все-таки решит направить танки Leopard Киеву без разрешений на то Берлина — РИА Новости.
Потери украинских войск ранеными в зоне ответственности подразделений Народной милиции ЛНР за четыре дня боев составили порядка полутора тысячи человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Украинские войска в 4:50 выпустили шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в СЦКК — РИА Новости.