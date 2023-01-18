«Болтовня западная — от лукавого». Лавров подвел итоги года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции подвел итоги российской дипломатии в 2022 году. Он заявил, что о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским не может идти и речи, назвал три главных слова прошлого года (одно из них — война), а также отметил, что отношения России и Запада никогда не будут прежними. Главные заявления Лаврова – в материале «Газеты.Ru».

Переговоры с Украиной

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает «несуразной» «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский во время ноябрьского видеообращения к лидерам стран «Большой семерки» на саммите G7.

По мнению Лаврова, в плане Зеленского из десяти пунктов «навалено все, что можно» — продовольственная, энергетическая и биологическая безопасность, «вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее».

Глава МИД РФ заявил, что Россия готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому вопросу, но «пока их не было».

«Вся эта болтовня западная, что они-то готовы (к переговорам), а вот мы (не готовы) – все это от лукавого», — считает Лавров.

Министр уверен, что Запад все решает за Киев, хотя Россия слышит «заклинания в западных столицах, что ни слова об Украине без Украины». По его мнению, именно западные государства «запретили Зеленскому договориться с Россией» в конце марта 2022 года.

«И сейчас говорят то же самое: нужно побольше оружия, нужно побольше истощить РФ», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что о переговорах с Зеленским «речи быть не может», «хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством».

Главные слова 2022 года

На пресс-конференции Лаврова также попросили выбрать три слова, которые он считает самым трагичным, самым обнадеживающим и самым важным в 2022 году.

Министр назвал вопрос «лирическим» и «не побоялся сказать», что считает слово «война» самым трагичным.

«Ну а слово, которое дает надежду — это «победа», — уверен глава МИД РФ.

Он считает, что те, кто хочет услышать слово «переговоры», «сами этих переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином для того, чтобы затягивать эту войну как можно дольше против России».

Лавров отметил, что у военной спецоперации есть «не выдуманные» цели, которые «определяются коренными, законными интересами безопасности РФ».

По его мнению, на Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть «дискриминации, гонений» против россиян, которые «волею судеб оказались гражданами» Украины, но «хотят сохранить свой язык, культуру, традиции».

Отношения с Западом

Лавров считает, что России нет необходимости проявлять инициативу по направлениям, которые Запад сам закрыл, в том числе и по взаимодействию с Советом Европы. По его мнению, в случае с СЕ «Запад решил отменять» РФ и «строить дискриминационные препятствия» для работы представителей России в Совете.

«Когда наши западные партнеры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с «агрессией», восстановить свою территориальную целостность, они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое», — заявил глава российского МИД.

Кроме того, он уверен, что »Евросоюз <…> полностью подчинился американскому диктату», о чем свидетельствует подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в которой «прямо сказано, что у НАТО и ЕС задачи — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда» населения Североатлантического альянса.

Министр подчеркнул, что отношения России и Запада не восстановятся – «так, как было, уже не будет». Он также отметил, что РФ «не будет бегать за США с предложениями дружить».

«Ни одно из направлений наших контактов, нашего взаимодействия (с США – «Газета.Ru») мы не разрывали. Разрывали Соединенные Штаты. Бегать за ними и говорить «давайте опять дружить» мы не собираемся, они знают, что мы серьезные люди, и всегда на серьезные обращения будем серьезно отвечать», — подчеркнул Лавров.

Он также напомнил о недавнем заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что антироссийские санкции приведут экономику России к десятилетиям рецессии. По его мнению, после этого у Запада «маски сброшены».

«Долгие-долгие годы, когда в Совете безопасности ООН обсуждались санкции в отношении той или иной страны <…> западники, которые инициировали те или иные санкционные меры, клятвенно заверяли, что речь не идет о санкциях, которые будут наказывать народы, населения, это санкции против режимов. Где сейчас эти увещевания?» — посетовал глава МИД России.

Он уверен, что санкции против РФ направлены на то, чтобы «народ совершил революцию против нынешних руководителей» страны.

Уважение к Грузии

Лавров также рассказал о способности соседней Грузии противостоять давлению Запада, который открыто требует, чтобы она присоединилась к антироссийским санкциям.

«То, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что (они будут – «Газета.Ru») руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», — заявил министр.

Он также выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Согласно его данным, в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% «в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ».

Дипломатические отношения Москвы и Грузии были разорваны в 2008 году, прямых рейсов между странами нет с 2019 года.