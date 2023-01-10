Financial Times: власти КНР опасаются ухудшения отношений с Европой из-за тесных связей с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин не получал от президента РФ Владимира Путина предупреждения о начале специальной военной операции на Украине, пишет Financial Times. Издание утверждает, что в Пекине недооценили масштаб СВО, восприняв слова российского лидера о «всех возможных мерах» как сигнал о возможности «некоторого ограниченного военного вмешательства». Сейчас китайские власти проводят «переоценку преимуществ тесных отношений с Москвой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин обсуждал за 20 дней до начала специальной военной операции на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином возможность принятия «всех возможных мер в случае атаки на российскую территорию или действий, которые могли бы привести к гуманитарному кризису». С таким утверждением выступили неназванные собеседники газеты Financial Times в Пекине.

По словам одного из них, «это было воспринято китайской стороной как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства, а не масштабного вторжения».

При этом пять высокопоставленных китайских чиновников в течение последних 9 месяцев рассказали изданию, что Москва не информировала Пекин о своем намерении начать полномасштабную военную операцию на Украине до того, как Путин отдал приказ.

Такой взгляд на ситуацию расходится с впечатлением, созданным совместным заявлением Китая и России от 4 февраля 2022 года после встречи Си Цзиньпина и Путина в Пекине, отмечает газета. В нем говорилось, что «китайско-российское сотрудничество не знает границ, запретных зон нет». Стенограмма разговора двух лидеров, однако, не была обнародована.

Как пишет FT, с дипломатической точки зрения главная цель Китая состоит в том, чтобы улучшить отношения с некоторыми странами на западе после периода, когда Пекин «время от времени чувствовал себя в неудобной изоляции». «Основное внимание уделяется связям с Европой, которые сильно пострадали из-за того, что Китай поддерживал своего партнера Россию на протяжении всей войны Москвы против Украины», — говорится в материале.

Пекин надеется, что не станет соперником каждой западной страны, и при этом он не хочет выглядеть изолированным на многосторонних форумах», — приводит газета мнение Ю Цзе, эксперта британского аналитического центра Chatham House.

В то время как Си Цзиньпин и Путин в декабре пообещали углубить двусторонние отношения, несколько китайских чиновников в частных беседах с Financial Times попытались внести ясность в отношения между Пекином и Москвой по украинскому вопросу. «Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией», — сказал один из них.

Отправной точкой дипломатической «перезагрузки» Си Цзиньпина издание называет переоценку Пекином преимуществ его тесных отношений с Москвой.

«Несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские официальные лица выражают, по крайней мере, некоторое недоверие к самому Путину», — утверждается в статье.

По словам официальных лиц КНР, свидетельством непонимания Пекина является понижение в должности Лэ Юйчэна, который до июня прошлого года был замглавы МИД Китая и главным экспертом министерства по России.

«В китайских официальных кругах о нем много говорили как о вероятном следующем министре иностранных дел. Сейчас он занимает пост заместителя главы Национальной администрации радио и телевидения. Он был понижен в должности на два уровня, его признали виновным в провале разведданных о планах России», — пояснил источник FT, знакомый с ситуацией.

Китайские дипломаты, стремящиеся восстановить положение Китая в Европе, в частных беседах утверждают, что Пекин не знал о намерениях Москвы. По словам собеседников издания, главная «уловка» Пекина состоит в том, чтобы попытаться убедить европейских коллег в том, что он готов использовать тесные отношения с Россией, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия.

Еще одним аспектом стратегии Пекина называется позиционирование себя не только как потенциального миротворца, но и как сторону в любых послевоенных усилиях по восстановлению Украины.

Как отмечает газета, сам Си Цзиньпин стремился «изобразить себя сторонником мира в высказываниях, которые он сделал Путину в конце декабря».

«Дорога к мирным переговорам не будет гладкой, но до тех пор, пока усилия не будут оставлены, перспектива мира всегда будет существовать», — сказал тогда китайский лидер.

По его словам, Китай будет продолжать «придерживаться объективной и справедливой позиции, работать над объединением международного сообщества и играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса».