«Сдержать агрессию против России». Шойгу наметил планы Минобороны на 2023 год

На первом селекторном совещании в 2023 году министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Ведомству предстоит модернизировать работу военкоматов и улучшить механизмы реагирования на гражданские инициативы, добавил он. Кроме того, в ближайших планах — «расширение арсеналов современных ударных средств». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны РФ примет исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил, что позволит «сдержать агрессию против России и ее союзников». Об этом во вторник, 10 января, сказал глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, РФ будет повышать боевые возможности ВКС «и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов».

Кроме того, в ближайших планах — «расширение арсеналов современных ударных средств».

Он добавил, что нужно совершенствовать систему управления и связи, в этих целях планируется «активно использовать технологии искусственного интеллекта».

«Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня.

Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны также рассказал, что Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. «Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — подчеркнул он.

Шойгу указал, что министерству предстоит модернизировать работу военкоматов и «улучшить механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания».

Необходимо оцифровать базы данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями и промышленностью, а также обновить систему гражданской и территориальной обороны, заключил министр.

Напомним, в конце прошлого года на итоговой коллегии минобороны Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Он также выступил за увеличение численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих и за создание двух новых военных округов — Московского и Ленинградского, а также еще нескольких дополнительных дивизий.

Шойгу добавил, что желающим добровольно заключить контракт необходимо предоставить эту возможность уже с первого дня прихода на военную службу.

Увеличение возраста призыва граждан может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в 2023 году, рассказал позднее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Добавим, что около половины россиян считают, что армия должна формироваться и по контракту, и по призыву.

При этом выросла доля тех, кто поддерживает полный переход к контрактной системе — об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса.

49% респондентов полагают, что «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии». Доля тех, кто придерживается этого мнения, за три года снизилась на 11 п.п. — с 60%. При этом с 24% до 34% увеличилось число тех, кто рассматривает службу в армии как долг, который нужно отдать государству, пусть это и не отвечает персональным интересам. Еще 13% считают, что служба в армии — бессмысленное и опасное занятие, которого нужно стараться избежать.

По данным Фонда «Общественное мнение», в феврале 2022 года хорошим положение дел в армии называли 45% россиян, удовлетворительным – 25%, плохим – 8%.

Престиж военного в обществе оценивают как высокий 53% опрошенных, как низкий – 19%. 16% россиян считают, что в армии должны служить исключительно или преимущественно призывники. По мнению 26%, тех и других должно быть поровну, 50% наших сограждан полагают, что служить должны только или преимущественно контрактники, говорится в исследовании.