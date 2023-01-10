Военная операция на Украине. День 321-й

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Нидерландское управление по делам СМИ выдало разрешение на вещание телеканалу «Дождь». В документе отмечается, что телеканалу выдано разрешение «сроком на пять лет на предоставление услуг коммерческого телевещания».

Лицензия опубликована 22 декабря 2022 года и является действительной с этой же даты.