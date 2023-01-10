Военная операция на Украине. День 321-й

Для российских военных начали производить первую партию новых снайперских винтовок «Счетчик» под патрон НАТО 7,62 на 51 мм, сообщил РИА Новости источник.
По его словам, в обозримом будущем их передадут различным подразделениям Вооруженных сил и Росгвардии.
Нидерландское управление по делам СМИ выдало разрешение на вещание телеканалу «Дождь». В документе отмечается, что телеканалу выдано разрешение «сроком на пять лет на предоставление услуг коммерческого телевещания».
Лицензия опубликована 22 декабря 2022 года и является действительной с этой же даты.
Пентагон рассматривает возможность передачи Украине боевых бронированных машин Stryker, они могут войти в новый пакет помощи, о котором может быть объявлено в конце следующей недели, сообщает газета Politico. Согласно данным ее источников, в Вашингтоне полагают, что эти бронированные машины способы помочь Киеву отразить ожидающееся весной российское наступление.
Окончательное решение о поставках, по словам источников, не принято. Если эти ББМ не войдут в следующий пакет помощи, администрация может позднее принять решение о включении их в будущие пакеты.
Министр обороны ЮАР Танди Модисе считает, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным WSJ, так Модисе отреагировала на ситуацию вокруг судна Lady R, принадлежащего, по информации газеты, российской компании «МГ-ФЛОТ». Там отметили, что власти ЮАР отказались сообщить, что перевозило судно, или что было погружено на него на военно-морской базе в Саймонстауне. Модисе заявила на этот счет, что США «угрожают Африке и не только Южной Африке» из-за наличия связей с Россией, утверждает газета.