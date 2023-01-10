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Политика

Военная операция на Украине. День 321-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 321-й день

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Обучение мобилизованных на Запорожском направлении

Обучение мобилизованных на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву бронемашин Stryker, чтобы изменить динамику боевых действий на Украине. Эстония готовит к концу января план конфискации российских активов, пишет Bloomberg. Глава Минобороны ЮАР рассказала о давлении США на страны Африки, поддерживающие связи с РФ. Телеканал «Дождь»* получил лицензию на вещание в Нидерландах. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:31

Для российских военных начали производить первую партию новых снайперских винтовок «Счетчик» под патрон НАТО 7,62 на 51 мм, сообщил РИА Новости источник.

По его словам, в обозримом будущем их передадут различным подразделениям Вооруженных сил и Росгвардии.

8:25

8:22

8:21

Нидерландское управление по делам СМИ выдало разрешение на вещание телеканалу «Дождь». В документе отмечается, что телеканалу выдано разрешение «сроком на пять лет на предоставление услуг коммерческого телевещания».

Лицензия опубликована 22 декабря 2022 года и является действительной с этой же даты.

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
8:11

Пентагон рассматривает возможность передачи Украине боевых бронированных машин Stryker, они могут войти в новый пакет помощи, о котором может быть объявлено в конце следующей недели, сообщает газета Politico. Согласно данным ее источников, в Вашингтоне полагают, что эти бронированные машины способы помочь Киеву отразить ожидающееся весной российское наступление.

Окончательное решение о поставках, по словам источников, не принято. Если эти ББМ не войдут в следующий пакет помощи, администрация может позднее принять решение о включении их в будущие пакеты.

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Mindaugas Kulbis/AP
8:07

8:03

Министр обороны ЮАР Танди Модисе считает, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным WSJ, так Модисе отреагировала на ситуацию вокруг судна Lady R, принадлежащего, по информации газеты, российской компании «МГ-ФЛОТ». Там отметили, что власти ЮАР отказались сообщить, что перевозило судно, или что было погружено на него на военно-морской базе в Саймонстауне. Модисе заявила на этот счет, что США «угрожают Африке и не только Южной Африке» из-за наличия связей с Россией, утверждает газета.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 321-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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