«Плохой день для олигархов». В США одобрили передачу Украине арестованных российских активов

Американский сенат принял проект бюджета на 2023 финансовый год. В него вошла поправка, позволяющая передавать Украине конфискованные активы «российских олигархов» и организаций, находящихся под санкциями. Теперь проект бюджета должны будут рассмотреть члены палаты представителей. В конгрессе выразили надежду, что закон побудит страны Евросоюза последовать примеру США.

Сенат Конгресса США единогласно одобрил включение в проект бюджета на 2023 год инициативы, позволяющей изымать активы российских бизнесменов, замороженные в результате санкций. Их передадут Украине в качестве военной и гуманитарной помощи.

«Сенат США только что единогласно проголосовал за отправку изъятых активов [российских] олигархов Украине», — сообщил старший политический советник комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

Такую поправку в бюджет предложил внести республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

Если поправка будет принята, администрация США получит полномочия по изъятию активов «российских олигархов» и организаций, находящихся под санкциями. Минюст США будет через Госдепартамент переводить доходы от арестованных активов Украине.

«Это будет благословение для многострадального народа Украины. Это будет облегчение для американских налогоплательщиков… Это будет плохой день для олигархов», — заявил сенатор Грэм телеканалу CNN.

Конгрессмен Том Малиновски, который продвигал инициативу в палате представителей, выразил надежду, что закон побудит европейских союзников США последовать их примеру.

Глава рабочей группы Министерства юстиции США по применению санкций против РФ Эндрю Адамс ранее заявлял, что инициатива позволит наладить совместную работу Минюста, Минфина и Госдепартамента «по направлению средств, конфискованных правительством» на возмещение ущерба, нанесенного Украине.

После рассмотрения проекта бюджета сенатом его должны будут рассмотреть члены палаты представителей, а затем — одобрить президент США Джо Байден, который ранее уже поддерживал идею конфисковать активы Москвы в пользу Киева.

Газета The Washington Post ранее отмечала, что некоторые республиканцы в палате представителей выступают против упоминания в оборонном бюджете США положения, которое позволит переводить Украине доходы с конфискованного имущества россиян.

Что еще войдет в бюджет

20 декабря сенаторы согласовали законопроект о финансировании федерального правительства до конца финансового года (30 сентября). Конгрессмены должны принять 4155-страничный документ и направить его на подписание президенту к концу недели, чтобы избежать частичного шатдауна — приостановления работы некоторых ведомств (это происходит, когда в конгрессе не могут утвердить бюджет).

Проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на $1,66 трлн включает в себя $44,9 млрд для помощи Украине и союзникам по НАТО. Кроме того, расходы США на оборону в следующем году составят рекордные $858 млрд.

Еще до принятия нового проекта бюджета США одобрили очередной пакет помощи Украине в размере $1,85 млрд. Он включает поставки зенитных ракетных комплексов Patriot, способных поражать авиацию и боеголовки. Это произошло в преддверии встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что $1 млрд составят средства для «расширенных возможностей противовоздушной обороны и высокоточных ударов», еще $850 млн — это помощь в области безопасности.

Заморозка и конфискация активов в ЕС

1 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в сообществе продолжают обсуждать возможность отправки замороженных средств России на восстановление Украины.

При этом 30 ноября в Евросоюзе признали, что не могут конфисковать замороженные активы Банка России из-за международного принципа государственного иммунитета, писала газета The Wall Street Journal.

Вместо конфискации активов Центробанка РФ Еврокомиссия предложила учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль от его работы использовать для выплат Украине. Для легализации этих операций в Брюсселе намерены создать международный суд против России при поддержке ООН.

Ущерб Украины от конфликта с Россией глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила в €600 млрд. По ее словам, в Европе заблокированы €300 млрд резервов российского ЦБ и €19 млрд «российских олигархов».

После начала военной операции на Украине европейские страны, США и их союзники начали блокировать активы некоторых российских организаций и бизнесменов. Украинские власти предложили передать эти средства на восстановление территорий страны, пострадавших из-за боевых действий.

Власти России неоднократно критиковали страны Запада и США за санкции и блокировку активов российских бизнесменов, называя это грабежом.