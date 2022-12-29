Военная операция РФ на Украине. День 309-й

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Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также назвал иллюзией идею Зеленского добиться с помощью Запада вывода российских войск из Донбасса и Крыма и выплаты репараций.