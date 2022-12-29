Военная операция РФ на Украине. День 309-й

Минцифры РФ готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого прекратили работу в РФ, узнал «Коммерсант».
Министерство предлагает механизм, по которому российские компании получат возможность переводить оплату за использование ПО на спецсчета до востребования правообладателя. Одновременно будет декриминализовано нелицензионное использование софта.
❗️Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал приказ об утверждении государственной программы дошкольного образования.
Власти ожидают, что она позволит создать «единое ядро содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа». Программа также призвана помочь воспитать детей как знающих и уважающих «историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины».
Около 7:00 мск объявили воздушную тревогу в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он также назвал иллюзией идею Зеленского добиться с помощью Запада вывода российских войск из Донбасса и Крыма и выплаты репараций.