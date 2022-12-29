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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 309-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 309-й день

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Военнослужащий МО РФ на Запорожском направлении

Военнослужащий МО РФ на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
В Одессе демонтировали памятники полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. Рано утром в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога. Объем экспорта российского газа упал до минимума с начала века, утверждает Bloomberg. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.
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Минцифры РФ готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого прекратили работу в РФ, узнал «Коммерсант».

Министерство предлагает механизм, по которому российские компании получат возможность переводить оплату за использование ПО на спецсчета до востребования правообладателя. Одновременно будет декриминализовано нелицензионное использование софта.

8:31

8:16

❗️Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал приказ об утверждении государственной программы дошкольного образования.

Власти ожидают, что она позволит создать «единое ядро содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа». Программа также призвана помочь воспитать детей как знающих и уважающих «историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины».

8:06

8:04

8:02

Около 7:00 мск объявили воздушную тревогу в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

8:01

Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также назвал иллюзией идею Зеленского добиться с помощью Запада вывода российских войск из Донбасса и Крыма и выплаты репараций.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 309-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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