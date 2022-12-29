Случайный залет. Что известно о падении ракеты в Белоруссии

В Брестской области упала украинская ракета зенитного комплекса С-300, сообщили белорусские СМИ. Сейчас на месте происшествия работают силовые структуры, предварительно никто не пострадал. Наиболее вероятной версией случившегося в Минске считают случайный залет ракеты, как в Польше 15 ноября.

Белорусское государственное информагентство «Белта» днем 29 декабря сообщило о падении на территории республики украинской ракеты.

По данным агентства, речь идет о ракете от зенитного комплеса С-300, ее прилет был зафиксирован с территории Украины в период с 10 до 11 часов (совпадает с московским). Сведений о пострадавших в результате падения снаряда не поступало.

«О происшествии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения», — говорится в сообщении.

На опубликованых с места происшествия снимках видно, что обломки ракеты упали в поле.Сейчас там работают специалисты СК, МВД, Министерства обороны.

Издание пишет, что наиболее вероятной версией случившегося является так называемый «пшеводувский сценарий» (по аналогии с падением украинской ракеты от С-300 в польском селе Пшеводув 15 ноября), то есть, ракета украинского комплекса полетела не в ту сторону.

Позже в Минобороны республики сообщили, что ракета упала в Брестской области около населенного пункта Иваново. Он находится в 25 километрах к северу от границы с Волынской областю Украины.

По данным Telegram-канала «Белорусский силовик», который первым опубликовал фотографии с места падения, причиной прилета могла стать серьезная неисправность снаряда. Источник канала отметил, что российские войска не отрабатывают цели вблизи с белорусской границей.

«Именно поэтому украинские подразделения, которые стоят вдоль границ с Беларусью, не хотят выступать в роли резервов, где их будут перемалывать русские войска. В данном случае мы имеем основания полагать, что украинская С-300 полетела совсем не в том направлении из-за серьезной неисправности», — говорится в сообщении.

Спустя примерно два часа Минобороны республики сообщило, что украинскую ракету сбили силы ПВО.

«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — сообщили в ведомстве.

Аналогичный инцидент произошел вечером 15 ноября, когда снаряд от ЗРК С-300, стоявшего на вооружении ВСУ, упал в селе Пшеводув в Польше. Ракета упала на зерносушилку, где в тот момент находился трактор. В результате инцидента погибли двое местных фермеров.

Практически сразу после первых сообщений о падении ракеты в Польше Киев обвинил в произошедшем Москву, заявив, что ракета в Пшеводуве — российская. В российском Минобороны отрицали причастность к инциденту и сообщали, что в тот день не наносили удары по украинским объектам вблизи польской границы.

Польша собрала экстренное совещание с партнерами по НАТО. В результате и в Варшаве, и в Вашингтоне сообщили, что, вероятно, речь идет все же об украинской ракете, которая случайно залетела на территорию соседней страны. Позже с этой версией согласился и украинский президент Владимир Зеленский.

Польские СМИ спустя несколько дней опубликовали карту с предположительной траекторией полета ракеты. Согласно этим данным, ВСУ пытались с помощью дислоцированной в районе Львова С-300 сбить российскую ракету, летевшую на объект энергетической инфраструктуры, и промахнулись.