Пожизненное за диверсию, три года за осквернение георгиевской ленты. Какие новые законы подписал Путин

Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря несколько законов. Среди них законопроекты об ужесточении наказания за осквернение георгиевской ленты, а также за диверсионную деятельность. Кроме того, глава государства на время спецоперации освободил чиновников от публикации деклараций о доходах и расходах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Осквернение георгиевской ленты на публике теперь будет наказываться штрафом до 3 млн рублей или лишением свободы на срок до трех лет. Закон о подобной ответственности подписал сегодня, 29 декабря, президент России Владимир Путин. Таким образом георгиевская лента закреплена на законодательном уровне как один из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

За осквернение георгиевской ленты будет совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете, придется выплачивать штраф от 2 до 5 млн рублей или отбывать срок до 5 лет в тюрьме.

В документе прописано, что ленту могут использовать органы публичной власти только в случаях, которые связаны с исторической памятью. Например, при проведении торжеств по случаю Дня Победы, различных патриотических мероприятий.

Использование георгиевской ленты также допустимо во время мероприятий по случаю памятных для страны дат или мероприятий, предназначенных увековечить память воинов России, которые отличились в сражениях.

Граждане и организации тоже имеют право использовать георгиевскую ленту, «исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России».

Принятие закона инициировали зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат «Единой России» Ольга Занко и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Занко ранее рассказывала, что законопроект был помечен как приоритетный.

В пояснительной записке к законопроекту перечислены случаи использования лент «неподобающим образом», при которых правоохранители должны реагировать.

«Никто не говорит, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке, будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ею, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание», — пояснила депутат Ольга Занко на заседании в апреле.

Она также отметила, что сейчас в некоторых странах запрещают георгиевскую ленту. »Латвия, Литва, Молдова, Украина. Они запрещают, потому что боятся, потому что понимают, насколько это сильный символ единства. И мы должны его защитить. Мы должны дать четкий правовой ответ на облеченное в форму законов беззаконие ряда государств», – сказала она.

Парламентарий добавила, что «георгиевскую ленту надевают на свою форму наши бойцы, защитники в зоне СВО». «Георгиевскую ленту жители освобожденных территорий с трепетом достают из шкафа, потому что ее нельзя было носить. Но для людей это очень важно», – уверена Занко.

По словам сенатора Турчака, этот законопроект — ответ на запрет георгиевской ленточки в ряде республик бывшего СССР. В Грузии и на Украине георгиевская лента оказалась под запретом. «В Латвии ее уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», — подчеркивал Турчак.

Например, в Германии в преддверии 9 мая этого года берлинская полиция заявила, что на территории мемориалов и памятников вводится запрет на демонстрацию любой символики, включая георгиевские ленточки.

В Литве в середине июля муниципальная полиция Риги оштрафовала 52-летнего мужчину, который надел шапку-ушанку с кокардой и прикрепил на грудь георгиевскую ленту, пишет информпортал Delfi. В таком виде он гулял по улицам с собакой. Местный житель вызвал полицию, заявив, что по городу ходит мужчина «с символикой тоталитарного режима».

Мужчина отказался снимать ленту, и против него возбудили административное дело, оштрафовав на €250.

Какие еще Путин принял законы в предпраздничные дни

Российский президент также подписал несколько законов, связанных со спецоперацией на Украине. Например, до ее окончания в СМИ и на сайтах ведомств не будут публиковаться декларации чиновников о доходах, расходах и других сведениях об их имуществе.

Этим же указом Путин освободил участвующих в спецоперации военных и командированных в новые регионы чиновников от необходимости предоставлять сведения о доходах.

Дополнительные соцгарантии для командированных в зону спецоперации теперь предоставляются не только в случае поездок в Донбасс, но и в Запорожскую и Херсонскую области. Речь идет о специалистах, которые помогают в восстановлении регионов после боевых действий.

В случае ранения сотрудника, получения травмы или контузии, ему выплатят 3 млн рублей. Если командировка приводит к смерти специалиста, его семье выплатят 5 млн рублей.

Вплоть до пожизненного лишения свободы могут получить диверсанты. Соответствующий закон подписал Путин. Документ вводит новые статьи в УК РФ.

За вовлечение лица в совершение диверсий, в том числе за финансирование диверсионного акта, преступники могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Если при этом злоумышленник использовал свое служебное положение, его могут осудить на срок от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей. За это же преступление может грозить пожизненное заключение, как и при организации и пособничестве в диверсии.

Счета лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, будут блокироваться.

Путин также подписал закон о снижении максимального размера ежедневного процента по потребительским кредитам и микрозаймам с 1% до 0,8%. Таким образом, за год долг может вырасти не на 365%, а на 292%. Кроме того, предельная задолженность по начисленным штрафам, пени и т.д. не может быть выше 130% от суммы кредита, выданного на срок до одного. Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Владимир Путин разрешил всем заинтересованным лицам принимать участие в судебных заседаниях по уголовным делам посредством видео-конференц-связи. Ранее такой порядок был допустим, но лишь для некоторых участников процесса.