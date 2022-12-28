«Золотая эпоха санкций может скоро закончиться». Как Россия и Китай обходят ограничения США

Россия вышла победителем в борьбе с экономическими санкциями США, пишет обозреватель Foreign Affairs. По ее мнению, Москва совместно с Пекином смогла создать инструменты, которые позволяют успешно противостоять вводимым Вашингтоном ограничениям. Как заявляют в правительстве РФ, за 11 месяцев 2022 года сокращение ВВП составило лишь 2%.

Директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре уверена, что Россия и Китай смогли победить в борьбе с США и их санкционной политикой. В своей колонке для американского журнала Foreign Affairs она написала, что «золотая эпоха американских санкций может скоро закончиться».

«Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира», — говорится в материале.

Поскольку Вашингтон «все больше и больше полагается на санкции», многие государства-изгои вводят вполне успешно функционирующие защитные механизмы.

По мнению Демаре, отключение Ирана от SWIFT в 2012 году, первые санкции против Москвы в 2014 году после присоединения Крыма и торговая война с Пекином в 2017-м способствовали возникновению нового мирового явления — сопротивления санкциям.

«Способность Соединенных Штатов налагать санкции на другие страны проистекает из главенства доллара и степени контроля США над глобальными финансовыми каналами. Логично, что оппоненты Штатов будут искать способы, которые нивелируют эти преимущества», — подчеркнула обозреватель.

Демаре напомнила, что еще в далеком 1998 году президент Билл Клинтон сетовал на то, что Вашингтон перегибает палку, применяя ограничения. Он беспокоился, что страна «может выглядеть так, будто мы хотим наложить санкции на всех, кто с нами не согласен». По мнению автора колонки, тогда эти опасения практически не имели под собой оснований, чего нельзя сказать о текущей ситуации.

Ответ на санкции

В конце 1990-х годов американские санкции вынудили Муаммара Каддафи выдать подозреваемых в совершении двух подрывов самолетов и согласиться на свертывание арсенала ядерного и химического оружия в Ливии, что говорит о том, что они были действенным инструментом.

«Но с тех пор темпы применения санкций резко возросли, и противники США в ответ приняли упреждающие меры, чтобы обойти возможные ограничения», — продолжила эксперт.

Один из способов, с помощью которого страны смогли выстоять, несмотря на санкции, — это двусторонние валютные свопы. Еще один способ, которым страны защищают себя от санкций, — разработка собственных платежных систем. К системе CIPS присоединилось уже около 1300 банков из более чем 100 стран. Если Россию и Китай отключат от SWIFT, у них есть достойная альтернатива.

Третьим инструментом, который оппоненты США используют для ухода от санкций, стала цифровая валюта. КНР в этой области лидирует, около 300 млн жителей страны уже используют цифровой юань в более чем 20 городах, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.

«На удивление хорошо справлялась»

Автор немецкого издания Deutschlandfunk Сандра Пфистер в свою очередь отметила, что Россия продолжает «удивлять Запад своей стойкостью», так как санкции так и не смогли сломить российскую экономику.

«До сих пор российская экономика на удивление хорошо справлялась с санкциями. Весной многие экономисты предсказывали ей резкий крах, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал спад на восемь-девять процентов. Теперь же МВФ говорит, что, несмотря на санкции, экономика РФ сократится всего на 3,5 процента», — говорилось в недавней колонке.

По итогам 10 последних месяцев можно сказать, что Россия успешно справляется с внешними воздействиями, а многие экономисты, которые делали мрачные прогнозы, теперь заявляют, что ошибались, пишет Пфистер.

О том, что негативные прогнозы западных экспертов по поводу российской экономики не сбылись, заявил и глава российского правительства Михаил Мишустин. За 11 месяцев года сокращение внутреннего валового продукта РФ составило лишь 2%.

«Негативные прогнозы западных аналитиков и экспертов не сбылись. За 11 месяцев снижение ВВП составило лишь около 2% к аналогичному периоду 2021 года — немногим более 2%», — указал премьер.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что по итогам 2022 года падение ВВП может составить до 2,5% — меньше, чем названные им же ранее 2,9%.