Посту президента Татарстана могут дать историческое наименование

Инициатива, меняющая название должности руководителя Татарстана — с «президента» на «главу» — не получила одобрения в профильном комитете Госсовета республики. Депутаты указали, что в законопроекте «не отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей». Татарстан остается единственным регионом в РФ, руководитель которого называется президентом.

В четверг, 22 декабря, комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал отозвать проект поправок в конституцию региона, которые предусматривают переименование должности руководителя республики.

Проект поправок в конституцию Татарстана был опубликован 21 декабря. В нем, в частности, предлагается слова «Президент Республики Татарстан» заменить словами «Глава Республики Татарстан».

«Рекомендовать инициативной группе отозвать данный проект закона в представленной редакции», — вынес решение на голосование глава комитета Госсовета республики по госстроительству Альберт Хабибуллин. Большинство депутатов его поддержали, передает корреспондент ТАСС.

Как пояснили в Госсовете региона, депутаты обратили внимание на то, что в законопроекте «не отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей». При этом такая возможность предусмотрена ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» от 21 декабря 2021 года. Однако в представленной редакции это учтено не было.

Только в Татарстане — единственном из субъектов РФ — в наименовании должности главы республики пока сохраняется слово «президент».

Напомним, ровно год назад президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах, в частности, запрещающий использовать в наименовании должности главы региона слово «президент».

Закон также установил единый срок полномочий глав субъектов и отменил для них запрет занимать эту должность больше двух сроков подряд.

После внесения законопроекта в Госдуму власти Татарстана открыто выступили против инициативы — об этом, в частности, говорил Хабибуллин в декабре 2021 года. Тогда он предложил депутатам регионального заксобрания не проводить прения по этому законопроекту до его рассмотрения в первом чтении в Госдуме, а депутаты от Татарстана в нижней палате российского парламента в итоге проголосовали против.

В 1990-е годы многие главы регионов назывались президентами. Президенты были в Марий Эл, Мордовии, Якутии, Чечне, Удмуртии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Туве, Ингушетии, Калмыкии, Дагестане, Башкирии и Татарстане.

Процесс переименования в глав республик запустил чеченский лидер Рамзан Кадыров, напоминает «Лента.ру».

«Он не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру. В итоге к настоящему моменту были переименованы должности всех руководителей республик в составе России, за исключением президента Татарстана, которым сейчас является Рустам Минниханов», — говорится в публикации.

Вопрос о наименовании лидера республики поднимался неоднократно, однако до сих пор Татарстану удавалось отстоять название должности. В конце 2010 года Госдума приняла поправки, запрещающие руководителям субъектов федерации именоваться президентами. Однако в регионе смогли обойти эту норму, воспользовавшись тем, что тогда действовал договор о разграничении полномочий с федеральным центром. В 2015 году Путин заявлял, что жители Татарстана должны «сами выбрать название для должности главы республики».