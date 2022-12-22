«Хватит называть его кровавым тираном». Правнук Сталина обратился к Путину

Правнук советского вождя Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад обратился к российскому президенту с открытым письмом. Он попросил Владимира Путина реабилитировать его прадеда посмертно, законодательно запретить называть его «диктатором» и «кровавым тираном» и перезахоронить его тело на Новодевичьем кладбище. В КПРФ согласились с Бенсаадом во всем, кроме вопроса о «перекапывании могил».

Правнук советского вождя Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Он также планирует направить текст в Кремль, передает портал News.ru.

Бенсаад приурочил письмо ко дню рождения прадеда — Сталин родился 21 декабря 1878 года. Художник просит реабилитировать генералиссимуса посмертно, законодательно запретить называть его «диктатором» и «кровавым тираном», а также содействовать в получении разрешения на эксгумацию тела экс-главы СССР.

5 марта 2023 года исполнится 70 лет со дня смерти Сталина, напомнил его правнук.

«Он просит Владимира Путина помочь с получением разрешения на эксгумацию тела, чтобы проверить насильственную версию смерти вождя народов. Ранее Бенсаад направлял заявление об этом на адрес Службы коменданта Московского Кремля, но получил отказ», — говорится в публикации.

По словам автора обращения, он провел «подробное документальное расследование о причинах смерти прадеда и убежден в криминальной составляющей». Он считает, что Сталин «был отравлен теми, кого он считал своими соратниками, но они его предали».

Бенсаад заключил, что хотел бы «захоронить тело прадеда с воинскими почестями, которых тот, вне сомнений, достоин, на Новодевичьем кладбище рядом с женой Надеждой Аллилуевой, согласно его последней воле».

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» назвал инициативу правнука Сталина «логичной». По его мнению, нужно «воздать должное тем, кто строил страну, кто ставил страну», однако эксгумацию тела Сталина проводить не стоит.

«Перекапывание могил — это, как минимум, выходит за какие-то духовные рамки, и, как максимум, переходит морально-этические нормы. Просто надо с уважением относиться к могилам, тем более на Красной площади.

И очень важно, в том числе Зюганов об этом говорил, перестать драпировать мавзолей, вернуть историческое название Сталинград, которое знает весь мир. Сталин — человек, который создал ракетно-ядерный щит, который оказал влияние на мировую историю, в том числе и создание международной системы безопасности, который принял страну с сохой, а оставил с ракетно-ядерным щитом. Инициативу [правнука вождя] я не слышал, но как гражданин, как родственник он имеет абсолютное право», — заключил Ющенко.

Как россияне оценивают роль Сталина

Большая часть россиян считают, что роль Сталина в Великой Отечественной войне сегодня оценивается правильно и справедливо.

«Почти половина респондентов оценивают деятельность Сталина во время ВОВ положительно, лишь 7% – отрицательно, примерно треть – отчасти положительно, отчасти отрицательно.

В заслугу ему ставится победа в войне и обеспечение дисциплины, в вину – репрессии и деспотизм.

Мнения о том, можно ли было обойтись меньшими жертвами, разделились: 35% считают, что победить можно было и с меньшими потерями, 37% считают, что победить с меньшими потерями было нельзя», — говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение».

«Репрессии, казни, военные ошибки — все это неотъемлемые характеристики сталинского образа. Полностью отрицать эти факты готово лишь небольшое число россиян. Однако баланс положительных и отрицательных оценок может меняться», — отмечают социологи.

В последние годы негативные характеристики образа Сталина, не исчезая полностью, отступают на второй план. «Более значимыми оказываются иные аргументы: Сталин выиграл войну, при нем был порядок, он поднял страну из руин», — следует из опроса, проведенного в 2021 году.

Согласно данным ВЦИОМ, в 2022 году Иосиф Сталин вошел в тройку «выдающихся личностей прошлого» — таковым его назвали 17% респондентов. При этом советский лидер уступил Александру Пушкину (21%) и Петру I (20%).