Военная операция РФ на Украине. День 293-й

Несколько стран Евросоюза предприняли демарш после заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставить РФ гарантии безопасности после конфликта на Украине.
По информации Reuters, официально против позиции Парижа выступили Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша.
Bloomberg сообщил о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС.
ЕС может не вернуться к долгосрочным контрактам с Россией, но если блок хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ему понадобится немного дешевого газа из России, пишет агентство.
«Для многих немецких политиков цены имеют значение. Сейчас Берлин платит €140 ($180) за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — отмечает Bloomberg.
В Запорожской администрации сообщили о повреждении моста после взрыва в пригороде Мелитополя в селе Константиновка.
«По предварительным данным, <...> у опоры моста была заложена взрывчатка», — заявил член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов.
В Telegram-канале администрации города говорится, что движение по мосту приостановлено.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна готова принять у себя специальный трибунал по Украине, сообщает вещательная компания NOS.
По ее данным, Хукстра заявил, что если есть необходимость в таком трибунале, он может быть создан в Гааге. По словам главы МИД Нидерландов, «должны быть рассмотрены все варианты, ведущие к судебному преследованию за преступления».
В то же время NOS обращает внимание на то, что Совет Безопасности ООН не одобрит планы трибунала по отношению к РФ, потому что Россия, как постоянный член, может наложить на него вето.
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил лидерам G7 три шага для наступления мира в стране.
Среди перечисленных «шагов к миру»: предоставление Киеву современных видов вооружений, помощь в сохранении финансовой и энергетической стабильности, а также созыв саммита для обсуждения «формулы мира» из десяти пунктов, озвученных ранее.
США отправили первую партию своего оборудования для нужд энергетической инфраструктуры Украины, пишет Reuters.
По данным агентства, в первой партии находится оборудование общей стоимостью приблизительно $13 млн. Эта партия является составной частью пакета помощи объемом $53 млн, о выделении которой было объявлено в ноябре.