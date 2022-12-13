Военная операция РФ на Украине. День 293-й

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Bloomberg сообщил о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС.

ЕС может не вернуться к долгосрочным контрактам с Россией, но если блок хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ему понадобится немного дешевого газа из России, пишет агентство.

«Для многих немецких политиков цены имеют значение. Сейчас Берлин платит €140 ($180) за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — отмечает Bloomberg.