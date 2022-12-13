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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 293-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 293-й день

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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ загружает снаряд в миномет на Запорожском направлении специальной военной операции

Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ загружает снаряд в миномет на Запорожском направлении специальной военной операции

Константин Михальчевский/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил лидерам G7 три шага для наступления мира: предоставление Киеву современного оружия, помощь в сохранении финансовой и энергетической стабильности и созыв саммита для обсуждения «формулы мира». США отправили Украине первую партию энергооборудования на $13 млн в качестве помощи, пишет Reuters. Администрация Запорожской области сообщила о повреждении моста после взрыва в пригороде Мелитополя. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:42

Несколько стран Евросоюза предприняли демарш после заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставить РФ гарантии безопасности после конфликта на Украине.

По информации Reuters, официально против позиции Парижа выступили Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша.

8:36

Минобороны показало кадры первого применения новейшей РСЗО «Торнадо-Г» под Марьинкой.

8:31

Bloomberg сообщил о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС.

ЕС может не вернуться к долгосрочным контрактам с Россией, но если блок хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ему понадобится немного дешевого газа из России, пишет агентство.

«Для многих немецких политиков цены имеют значение. Сейчас Берлин платит €140 ($180) за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — отмечает Bloomberg.

8:25

Под контролем России находится больше 50% Донецкой народной республики, заявил Денис Пушилин.

8:20

В Запорожской администрации сообщили о повреждении моста после взрыва в пригороде Мелитополя в селе Константиновка.

«По предварительным данным, <...> у опоры моста была заложена взрывчатка», — заявил член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов.

В Telegram-канале администрации города говорится, что движение по мосту приостановлено.

8:15

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна готова принять у себя специальный трибунал по Украине, сообщает вещательная компания NOS.

По ее данным, Хукстра заявил, что если есть необходимость в таком трибунале, он может быть создан в Гааге. По словам главы МИД Нидерландов, «должны быть рассмотрены все варианты, ведущие к судебному преследованию за преступления».

В то же время NOS обращает внимание на то, что Совет Безопасности ООН не одобрит планы трибунала по отношению к РФ, потому что Россия, как постоянный член, может наложить на него вето.

8:11

8:07

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил лидерам G7 три шага для наступления мира в стране.

Среди перечисленных «шагов к миру»: предоставление Киеву современных видов вооружений, помощь в сохранении финансовой и энергетической стабильности, а также созыв саммита для обсуждения «формулы мира» из десяти пунктов, озвученных ранее.

8:03

США отправили первую партию своего оборудования для нужд энергетической инфраструктуры Украины, пишет Reuters.

По данным агентства, в первой партии находится оборудование общей стоимостью приблизительно $13 млн. Эта партия является составной частью пакета помощи объемом $53 млн, о выделении которой было объявлено в ноябре.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 293-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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