«Украине нужны современные танки». Зеленский назвал три шага для достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три шага, которые, по его мнению, необходимо предпринять в следующем году для достижения мира. Он рассказал о них 12 декабря на заседании саммита G7, в котором принял участие по видеосвязи.

Три шага к миру

Видеозапись обращения к гражданам, на которой Владимир Зеленский рассказал о своем участии в саммите G7, опубликована в Telegram-канале украинского президента. Он отметил, что это была пятая подобная встреча, на которой украинской стороне позволили «полностью представить свою позицию».

«Я поблагодарил наших партнеров и призвал их продолжить помогать Украине в 2023 году, как они это делали в этом году. Очень важно, чтобы все элементы поддержки нашей страны сохранялись и не сбавляли обороты», — сказал Зеленский.

По информации CNN, обращаясь к участникам саммита по видеосвязи, Зеленский сказал, что есть три шага для обеспечения мира. Первым он назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет.

«У России все еще есть преимущество в артиллерии и ракетах, это факт. Украине нужны современные танки — и я прошу вас предоставить нам этот оборонительный потенциал. Это можно сделать прямо сейчас», — приводит слова украинского лидера телеканал.

Вторым необходимым шагом он считает поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. По его мнению, нужно гарантировать «надежную защиту украинской энергетики».

Зеленский уверен, что третьим шагом на пути к миру должно стать выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit, для определения сроков реализации его формулы.

Президент Украины также предложил «России начать вывод войск в это Рождество».

«Я предлагаю России сделать конкретный и значимый шаг к дипломатическому урегулированию, о котором так регулярно упоминает Москва», — заявил он, отметив, что вывод войск обеспечит «длительное прекращение боевых действий».

В посте, опубликованном вместе с видеообращением к гражданам Зеленский сказал, что, по его мнению, Россия не отказалась от своей тактики.

«Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время <…> Россия все равно надеется на блэкауты <…> Пока у них есть ракеты – а они еще в России есть, – пожалуйста, воспринимайте серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от наших Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги», — считает он.

10 условий мира

15 ноября Зеленский представил на саммите G20 десять условий, которые, по его мнению, необходимы для достижения мира.

«Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно воплотить в жизнь, чтобы действительно гарантировать мир. Приняв участие в саммите «Группы двадцати», я представил предложения таких решений — конкретных и честных», — сказал он в видеообращении к участникам саммита.

Он подчеркнул, что «не будет никаких Минск-3», которые, по его мнению, «Россия нарушит сразу же после заключения». Поэтому он предложил следующую формулу:

— Радиационная и ядерная сохранность.

— Продовольственная безопасность.

— Энергетическая сохранность.

— Освобождение всех пленных и депортированных.

— Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

— Выведение российских войск и прекращение боевых действий.

— Возвращение справедливости.

— Противодействие экоциду.

— Недопущение эскалации.

— Фиксация окончания боевых действий.

Украинский президент также предложил России устроить обмен пленными по формуле «всех на всех».

В Кремле к инициативам Зеленского отнеслись с сомнением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о том, что соглашений Минск-3 не будет, «абсолютно подтверждают» нежелание президента Украины вести переговоры.

«Соответственно, цели России будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — сказал тогда представитель Кремля.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров, который представлял РФ на саммите «Большой двадцатки», заявил, что предложения Зеленского «нереалистичны» и «неадекватны».