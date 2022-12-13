«Самая эффективная система оборонительного оружия». США готовы поставить Patriot на Украину

США могут на этой неделе объявить об отправке систем ПРО Patriot Украине — по информации телекомпании CNN, планы по поставке уже готовы, но их еще должны одобрить глава Пентагона Ллойд Остин и американский лидер Джо Байден. Собеседники телеканала ожидают, что необходимые документы будут подписаны в ближайшее время. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot и могут объявить о соответствующих планах уже на этой неделе. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и еще двоих представителей американских властей, имена которых не раскрываются.

Планы по поставке Украине Patriot, по словам источников телеканала, уже готовы, но их еще должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин.

После этого документ поступит на подпись президенту США Джозефу Байдену. Собеседники CNN предполагают, что эти планы будут согласованы. «В этом случае комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней», — утверждает телекомпания.

По ее данным, Киев призывает Вашингтон направить передовую систему противовоздушной обороны большой дальности, которая «очень эффективна для перехвата баллистических и крылатых ракет, поскольку Украина подвергается обстрелам российских ракет и беспилотников, которые разрушили ключевую инфраструктуру по всей стране».

«Это будет самая эффективная система оборонительного оружия большой дальности, отправленная в страну.

Официальные лица говорят, что она поможет обеспечить безопасность воздушного пространства для стран НАТО в Восточной Европе», — отмечается в публикации.

Пока неясно, сколько именно ракетных пусковых установок будет отправлено, но типичная батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию ​​управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракеты.

«Украина месяцами просила эту систему, но логистические проблемы, связанные с ее доставкой и эксплуатацией, огромны.

Несмотря на эти препятствия, «реальность того, что происходит на земле», заставила администрацию принять решение», — пояснил высокопоставленный представитель Белого дома, указав на «продолжающиеся интенсивные российские ракетные обстрелы».

В отличие от небольших систем ПВО, ракетным батареям Patriot требуются более крупные расчеты, а для их надлежащего управления требуются десятки человек.

«Подготовка ракетных батарей Patriot обычно занимает несколько месяцев, и теперь Соединенные Штаты будут проводить этот процесс под давлением почти ежедневных воздушных атак со стороны России. Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также от некоторых самолетов.

Из-за своей большой дальности и большой высоты Patriot потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.

В последние месяцы США отправили Украине оборонительные передовые зенитно-ракетные комплексы средней дальности», — говорится в материале.

Тем не менее, Госдепартамент и Минобороны США на данный момент не могут выступить с какими-то заявлениями в связи с сообщениями в СМИ о планах по отправке Украине систем Patriot, указали представители ведомств.

Напомним, в ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США «очень сосредоточены» на предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.

«Мы работаем над тем, чтобы украинцы получили эти системы как можно быстрее, но также и как можно эффективнее, чтобы они были обучены работе с ними, чтобы у них была возможность их обслуживать», — сказал он.

По его словам, шеф Пентагона лично следит за тем, чтобы «украинцы получали то, что им нужно, и когда им это нужно».

Комплексы Patriot являются основным элементом противоракетной обороны американской армии. Впервые они поступили в Вооруженные силы США в 1984 году и, как планируется, останутся на вооружении до 2040 года. Комплексы Patriot состоят на вооружении у ряда стран НАТО и союзников США на Ближнем Востоке.

«Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 км до 160 км, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. Комплекс также может использоваться для перехвата пилотируемых самолетов», — пишет ТАСС.