«Не может быть и речи». Кремль ответил на предложение Зеленского вывести войска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал три шага к миру на Украине, которые предложил Владимир Зеленский, и заявил, что РФ не намерена выводить свои войска из зоны проведения военной спецоперации. Он также прокомментировал вероятность того, что глава государства выступит с обращением к Федеральному Собранию 27 декабря. Главные заявления представителя Кремля – в материале «Газеты.Ru».

Вывод войск из зоны СВО

Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из зоны военной спецоперации «не может быть и речи».

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который во время видеообращения к саммиту G7 предложил России вывести войска на Рождество.

«Я предлагаю России сделать конкретный и значимый шаг к дипломатическому урегулированию, о котором так регулярно упоминает Москва. Очень скоро у нас будут праздники, отмечаемые миллиардами людей. Рождество — по григорианскому календарю или Новый год и Рождество — по юлианскому календарю», — приводит слова Зеленского CNN.

По его мнению, в праздничные дни стоит «подумать о мире». Он также отметил, что вывод войск «обеспечит длительное прекращение боевых действий».

Три шага Зеленского

По мнению Пескова, три шага, которые необходимо предпринять для мира на Украине по мнению Владимира Зеленского, следует воспринимать как намерение продолжить боевые действия.

«Украинской стороне необходимо принимать во внимание эти реалии, которые сложились за все это время. Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20, руководство Украины и украинский режим сегодняшний. А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», — уверен представитель Кремля.

Он также считает, что без учета новых реалий говорить об урегулировании ситуации на Украине невозможно.

Накануне Зеленский предложил на саммите G7 три шага, которые нужно предпринять для мира на Украине. К первому он отнес предоставление Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, более дальнобойной реактивной артиллерии. Ко второму — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности Украины в 2023 году. А к третьему — выполнение предложенной им 15 ноября на саммите G20 «формулы мира» из 10 условий:

— Радиационная и ядерная сохранность.

— Продовольственная безопасность.

— Энергетическая сохранность.

— Освобождение всех пленных и депортированных.

— Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

— Выведение российских войск и прекращение боевых действий.

— Возвращение справедливости.

— Противодействие экоциду.

— Недопущение эскалации.

— Фиксация окончания боевых действий.

Послание Федеральному Собранию

Песков также назвал неверными данные источника РИА Новости в Госдуме, который сообщил во вторник, что президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 27 декабря.

«Нет, это неправильное сообщение», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь говорил, что Кремль будет ориентировать по дате послания главы государства.

Владимир Путин ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это выступление обязательно, оно закреплено в пункте «е» 84-й статьи Конституции.

Тяжелые вооружения на ЗАЭС

Песков подчеркнул, что на Запорожской атомной электростанции нет и не было российских тяжелых вооружений.

Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что МАГАТЭ «добилось» вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС.

«Я хочу вам напомнить слова президента Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений, и это могут отчетливо подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что российская сторона продолжает контактировать с международной организацией по поводу обеспечения безопасности станции. Песков отметил, что РФ «заинтересована» в этом диалоге.

Приоритет России

По словам Пескова, «абсолютный приоритет» России — восстановление и налаживание жизни в новых регионах РФ.

«Разумеется, все, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом. И в связи с тем, что туда направляются достаточно большие деньги, это все объект для весьма-весьма плотного контроля всех ведомств, которые за это отвечают, разумеется», — отметил представитель Кремля.

По его мнению, предстоит большая работа, которую зачастую приходится вести в непосредственной близости от места боевых действий. Песков отметил, что речь идет о разрушениях после обстрелов, а также о существенном износе и недофинансированности инфраструктуры за последние годы в ДНР и ЛНР.

«Поэтому все это нужно будет чинить, развивать и так далее. Это требует и денег, и людских ресурсов. И то, и другое в достаточности имеется», — заключил пресс-секретарь президента.