«Нет большей силы, чем слова президента». Почему не выходит указ о завершении мобилизации

Российские власти будут реагировать на ситуацию на Украине «в зависимости от того, как все там будет складываться», и государство не может гарантировать отсутствие мобилизации в будущем. Однако на данный момент частичная мобилизация «завершена, поскольку об этом заявил президент РФ, дополнительных указов не требуется», — об этом «Ведомостям» сказал сенатор Андрей Клишас. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Частичная мобилизация в России завершена, «так как об этом заявил президент, и дополнительных указов для этого не требуется», а для начала новой волны мобилизации нужен новый указ. С такими утверждениями в интервью газете «Ведомости» выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, государство не может гарантировать отсутствие мобилизации в будущем, но для ее начала «понадобится новый указ».

«В зависимости от ситуации на Украине»

Сенатор отметил, что власть будет реагировать на ситуацию на Украине «в зависимости от того, как все там будет складываться».

«Не нужно забывать, что сейчас агрессия осуществляется именно в отношении нашей страны – со стороны НАТО, при помощи их оружия и их экономических ресурсов», – утверждает Клишас.

Он констатировал, что «никто не лишил государственные органы РФ возможности принять любое решение, связанное с мобилизацией», в зависимости от развития ситуации на Украине.

«У президента есть конституционная обязанность сохранять территориальную целостность России, поддержать ее суверенитет», — заявил сенатор.

По его мнению, указ о завершении недавней частичной мобилизации не требуется, поскольку «государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу».

Клишас пояснил, что по закону такой указ не нужен. «Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации.

Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», — заключил он.

«На сегодняшний день необходимости нет»

7 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что разговоры о дополнительной волне мобилизации в России «не имеют смысла».

«Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — сказал глава государства.

Он добавил, что около 150 тыс. мобилизованных находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только — это 77 тыс. — находятся непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку», — уточнил Путин.

Ход проведения частичной мобилизации, которая была объявлена в РФ 21 сентября, неоднократно критиковали политики и общественники. Российский лидер говорил о необходимости исправить выявленные ими ошибки.

В ноябре представители фракции «Яблоко» законодательного собрания Карелии обратились к Путину, попросив его издать указ о завершении мобилизации.

«Отмечаем, что публичные выступления министра обороны, заявления президента и его пресс-секретаря о том, что «точка поставлена, частичная мобилизация завершена», не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы», — говорится в заявлении депутатов карельского ЗакСа.

Кроме того, члены фракции заявили, что ряд пунктов указа о частичной мобилизации «продолжают действовать, несмотря на объявленное ее завершение».