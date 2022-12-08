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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 288-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 288-й день

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Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ во время боевого слаживания подразделения в условиях, приближенных к боевым на Херсонском направлении

Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ во время боевого слаживания подразделения в условиях, приближенных к боевым на Херсонском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
Комитет Сената США принял резолюцию о признании «действий России на Украине геноцидом». Зеленский допустил, что вооруженный конфликт на Украине завершится в 2023 году. Евросоюз может снизить потолок цен на газ до €220 за МВт·ч, с таким предложением выступила Чехия. Украинские военнослужащие опасаются обогревать свои позиции на линии фронта и страдают от холода, сообщила WP. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:15

8:12

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газетам редгруппы Funke заявил о необходимости говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе, но на данный момент, по его мнению, нужно прекратить боевые действия на Украине.

«В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела войска, - сказал канцлер, говоря о спецоперации на Украине. - Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось».

8:10

Переговоры России и США по стратегической стабильности поставлены на паузу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

8:08

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий РФ на Украине геноцидом».

Резолюция осуждает действия РФ на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины. Кроме того, она призывает президента США Джо Байдена использовать санкции на основании Глобального акта Магнитского против РФ.

Актом Магнитского иногда обозначаются нормативные акты других стран, нацеленные против отдельных граждан России.

8:05

8:02

Ведутся активные работы по увеличению дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» морского и наземного базирования, сообщил источник, близкий к военному ведомству.

«Предполагается в ближайшее время увеличить дальность полета сверхзвукового «Оникса» до 1 тысячи км», — уточнил он.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом военной спецоперации на Украине.

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