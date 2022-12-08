Военная операция РФ на Украине. День 288-й

8:12

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газетам редгруппы Funke заявил о необходимости говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе, но на данный момент, по его мнению, нужно прекратить боевые действия на Украине.

«В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела войска, - сказал канцлер, говоря о спецоперации на Украине. - Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось».