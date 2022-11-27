«Почти на нуле». 20 из 30 стран НАТО исчерпали свои ресурсы для поставок оружия Киеву

Как утверждают источники The New York Times, две трети стран НАТО уже исчерпали свои возможности для поставок вооружений на Украину. По данным издания, особенно тяжелое положение — у Польши и стран Балтии. Однако остальные 10 членов блока сохранили возможность продолжать поставки вооружений — речь идет, в частности, о Франции, ФРГ, Италии и Нидерландах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, утверждает газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса.

По данным собеседников издания, запасы 20 из 30 стран НАТО находятся «почти на нуле».

Особенно тяжелое положение с запасами вооружений — у Польши и стран Балтии, пишет NYT. Однако остальные 10 членов блока сохранили возможность продолжать поставки вооружений — речь идет, в частности, о Франции, ФРГ, Италии и Нидерландах.

«В целом страны НАТО передали Украине оружие на $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции», — отмечается в публикации.

На фоне специальной военной операции РФ на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и продолжают поставлять оружие Киеву.

«Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект», — напоминает РИА Новости.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — констатировал глава альянса в интервью газете Welt am Sonntag.

Тем не менее, он добавил, что необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву. В этом контексте Столтенберг высоко оценил поставки Берлином оружия на Украину:

«Решительная поддержка со стороны Германии имеет решающее значение», — указал генсек НАТО.

Ранее он говорил, что исход украинского конфликта напрямую зависит от успехов ВСУ на поле боя, от этого же зависят и мирные переговоры, которые «рано или поздно состоятся». По его словам, Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь.

«Мы знаем, что исход этих переговоров тесно и фундаментально связан с силой на поле боя. Поэтому лучший способ обеспечить максимальную вероятность мирного решения путем переговоров — это поддержать украинцев на поле боя», — пояснил Столтенберг.

По его оценкам, другого варианта решения конфликта сейчас нет. В НАТО хотят, чтобы Украина осталась независимой страной, заключил он.

«Репатриировать десятки миллионов»

В свою очередь, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что президентам США и Франции Джозефу Байдену и Эммануэлю Макрону, а также председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует попросить украинского лидера Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную Киеву военную и финансовую помощь.

По оценкам Филиппо, тот факт, что Зеленский не возмещает западным странам расходы на поставку оружия, делает ситуацию «еще более позорной».

«Прежде, чем отправлять Зеленскому миллиарды, Байден, Макрон и Урсула должны хотя бы попросить его репатриировать десятки миллионов, которые он прячет в налоговых гаванях», — написал бывший европарламентарий в Twitter.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической инфраструктуры страны выведена из строя после ракетных обстрелов со стороны ВС РФ. Киев в этих условиях нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики и поставок дополнительного оборудования, так и в средствах для закупки дополнительных объемов газа, а также для большей поддержки энергетического сектора, отметил глава украинского правительства.