Военная операция РФ на Украине. День 277-й

Воздушную тревогу объявили в ночь на воскресенье в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса. Более 100 пунктов обогрева в Киеве из 530 закрыты, в некоторых точках отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.