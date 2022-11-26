«Потом натовцы скажут, что Зеленский не обнаружен». В МИД РФ пошутили о ракетном инциденте

Европа выступает «в известной степени как автор» ситуации, сложившейся на Украине, считает глава МИД России Сергей Лавров. Украинский народ, по его словам, заслуживает «жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями». Он полагает, что курс президента Украины Владимира Зеленского на «победу в войне и возврат всех земель, включая Крым», постигнет неудача. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинский народ будет «освобожден от неонацистских правителей», он заслуживает жить в дружбе и добрососедстве «со своими славянскими братьями» — с таким утверждением в субботу, 26 ноября, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия - 24».

По его словам, Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире, что «ярко проявилось в ходе кризиса вокруг Украины». «Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы», — отметил Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием», опубликованном на сайте МИД России.

«Президент Франции Эммануэль Макрон недавно спросил, почему Украина должна жить по той модели, которую «навязывает» Россия?

Показательное высказывание. Все последовавшие после госпереворота годы он не задавал вопроса, почему русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами, — очевидный двойной стандарт. Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» — сказал министр иностранных дел РФ.

Лавров также утверждает, что Европа «играет вместе с США». По его оценкам, «у ЕС почти не осталось самостоятельности — Вашингтон подмял Брюссель под себя». «В Евросоюзе почти не осталось независимых голосов. Макрон изредка, но все реже пытается напомнить о «стратегической автономии» ЕС. Никто им не позволит создать какую-либо автономию, тем более стратегическую», — полагает глава МИД России.

По его словам, европейские лидеры «еще и подзуживают» украинскую власть, «поощряя неонацистские проявления». «В частности, председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг постоянно твердят, что на Украине идет борьба за европейские ценности, а президент Украины Владимир Зеленский защищает свободу и демократию.

Таким же образом они и поддержали неонацистский по своей сути госпереворот 2014 года, направленный на отмену всего русского на украинской территории.

Впоследствии это было закреплено в многочисленных законах, запрещающих русское образование, СМИ, культуру. Сегодня же они поддерживают лозунги, под которыми Зеленский осуществляет свою кампанию и правление», — указал Лавров. По его мнению, европейские страны являются виновниками той ситуации, которая сложилась на Украине.

«За долгие годы мы убедились в тщетности попыток убедить Запад пойти на равноправную, взаимоуважительную договоренность об обеспечении всеобщей безопасности без расширения Североатлантического альянса. В этой связи Европа тоже выступает в известной степени как «автор» сложившейся ситуации. Надеюсь, что после опыта с «арабской весной» нынешняя украинская «волна» будет восприниматься в Евросоюзе как информация к размышлению, но пока страны ЕС не сильно думают о себе», — сказал министр.

Кроме того, он обратил внимание на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она понимает проблемы немецких избирателей, но сейчас «важнее удовлетворить потребности Украины в военной помощи».

«С такой философией Европа… Желаю ей удачи», — прокомментировал Лавров.

Он полагает, что курс Зеленского на победу в войне и возврат всех земель, включая Крым, постигнет неудача. «Озвучивая линию, которая проводилась тогда гибридно, а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они «победят в этой войне и заберут все свои земли, включая Крым». При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в «Клубе веселых и находчивых». Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», — заключил российский министр.

«Зеленский не обнаружен»

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление президента Польши Анджея Дуды о второй ракете в «ракетном инциденте»:

«Президент Польши Дуда: «Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины».

Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то»,

— написала она в своем Telegram-канале.

15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. «Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а «высока вероятность» того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось», — напоминает РИА Новости.