«В конце весны или, возможно, летом». Киев вынашивает планы захвата Крыма

Издание The Daily Beast сообщило, что администрация президента Владимира Зеленского готовит план по возвращению полуострова Крым в состав Украины. Основным механизмом стратегии станет «политико-дипломатический путь», но применимы и силовые методы. А произойдет захват к весне или лету 2023 года, «возможно, и раньше». Курирует план представитель президента по Крыму Тамила Ташева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма, пишет The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, план по захвату Крыма разрабатывается под руководством представителя президента Украины по Крыму Тамилы Ташевой. Точные сроки разработки стратегии не раскрываются.

Сама Ташева рассказала газете, что в рамках реализации плана должна быть создана подпольная сеть информаторов в российском регионе. При этом основным механизмом стратегии станет «политико-дипломатический путь», но «военные компоненты» тоже не исключены.

Политик подчеркнула, что спецслужбы Украины прогнозируют захват полуострова к весне или лету 2023 года, но, по ее мнению, это может произойти еще раньше.

«Генерал Буданов также упомянул, что мы можем деоккупировать территорию Крыма в конце весны 2023 года и, возможно, летом», — сказала Ташева, имея в виду высокопоставленного представителя военной разведки Украины Кирилла Буданова. «Я действительно верю, что мы вернем Крым обратно Украине в более короткие сроки», — добавила она.

Ташева признала, что «прежде чем заняться Крымом, нужно сначала изгнать Россию из Херсона». «Мы понимаем, что это действительно связано: деоккупация Крыма связана с ситуацией на поле боя, в южной части Украины, особенно с деоккупацией Херсона», — сказала Ташева.

При этом чиновница подчеркнула, что не считает попытки Киева вернуть полуостров эскалацией конфликта. «Деоккупация Крыма — это не эскалация. Это наш путь к освобождению», — заявила она The Daily Beast.

«Когда я разговариваю с некоторыми из моих друзей или коллег в Европейском союзе, например, и когда они спрашивают меня об эскалации и о ядерном шантаже и о том, что мы должны с этим делать, и, может быть, Украина должна пойти на какие-то компромиссы… Мы всегда говорим «нет». Никаких компромиссов», — заключила Ташева.

Диверсии в России

Взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук сообщил, что Киев планировал забросить диверсантов в три российских региона — в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Они должны были нанести удары по инфраструктуре.

«Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — уточнил пленный в беседе с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил также, что украинские военнослужащие несут в Донбассе большие потери и «морально подавлены».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о попытках Киева подкупить сотрудников Запорожской АЭС, чтобы сорвать перезапуск энергоблоков.

Обещание Зеленского

Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» в августе пообещал, что Киев вернет полуостров любым способом. «Мы вернем Крым любыми средствами, которые посчитаем нужными, не советуясь с другими странами», — объявил он.

Тогда же был создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма».

Позже в интервью Чешскому телевидению политик заявил, что собирается поехать в Крым «после победы» Украины. «Очень хочу увидеть море», — подчеркнул он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.