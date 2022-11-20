«Киев – столица Древней Руси». Медведев прокомментировал планы украинских властей «вернуть Крым»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев намерен начать наступление в Крыму. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал его тараканом и заявил, что «Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски». Он объяснил, что хотел сделать «предельно ясным, что и как надо возвращать». Накануне в Минобороны Украины заявили о планах «вернуться в Крым» к концу декабря 2022 года.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать наступление в Крыму.

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — сказал он изданию Politico, не обозначив конкретных сроков наступления на полуостров.

Таким образом Ермак прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова, который допустил, что военные действия могут закончиться к концу весны, тогда как Вооруженные силы Украины «вернутся в Крым» к концу декабря этого года.

Ермак также пояснил, что Россия официально не предлагала Украине краткого перемирия, которое упоминал Владимир Зеленский.

«Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было», — сказал он изданию Politico. «Эта война, она продолжается», — добавил Ермак.

«Киев – просто русский город»

На слова представителей Киева отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, на «заявления своих врагов» иногда нужно отвечать не только дипломатическим способом «или как-то иносказательно».

Медведев написал в своем Telegram-канале, что «Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски».

«Разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым». Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи», — говорится в посте бывшего президента России.

Он заявил, что хочет «напомнить непреложные факты».

«Киев – столица Древней Руси. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев – республиканская столица в составе СССР», — написал зампредседателя Совбеза.

Он пояснил, что привел эти данные, чтобы «было все предельно ясно, что и как надо возвращать».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также прокомментировал слова Андрея Ермака о начале военной кампании по возвращению Крыма. Сенатор счел подобные планы неосуществимыми, назвав их «фантастикой».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он предложил украинским властям несколько «условий» для возвращения крымского полуострова.

«Это может произойти только в одном случае — если в Крыму мгновенно исчезнут все россияне, если потопят мгновенно весь Черноморский флот и если Россия просто перестанет существовать», — сказал Джабаров.

По его словам, «во всех остальных вариантах Крым никогда не будет украинским, Крым навсегда стал российским».

Разработка плана

В начале ноября издание The Daily Beast сообщило, что администрация украинского президента готовит план по возвращению Крыма в состав Украины, причем основным механизмом стратегии станет «политико-дипломатический путь».

По информации СМИ, план по взятию Крыма разрабатывается под руководством представителя украинского президента по Крыму Тамилы Ташевой. Она подтвердила, что курирует направление, и добавила, что для реализации плана уже создается подпольная сеть информаторов в российском регионе.

«Генерал Буданов также упомянул, что мы можем деоккупировать территорию Крыма в конце весны 2023 года и, возможно, летом», — сказала Ташева, имея в виду высокопоставленного представителя военной разведки Украины Кирилла Буданова. «Я действительно верю, что мы вернем Крым обратно Украине в более короткие сроки», — добавила она.

При этом чиновница подчеркнула, что не считает попытки Киева вернуть полуостров в состав страны эскалацией конфликта.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России.