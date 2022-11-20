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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 270-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 270-й день

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Павел Лисицын/РИА Новости
ВСУ за прошедшую ночь обстреляли Иловайск, Каштановое и Яковлевку, сообщили в СЦКК. Россия направила генсеку ООН Антониу Гуттеришу письмо о жестоком обращении Украины с российскими военнопленными. Мэр Энергодара Александр Волга освобожден от должности, сообщил источник ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:29

Военные инженеры в зоне СВО оснащают оборонные рубежи траншеями, рвами, а также скрытыми укрепленными огневыми позициями.

Фортификационные сооружения способны эффективно затруднять продвижение бронетехники и личного состава противника, принуждать его к совершению маршей в неразведанной местности и вовлекать в выгодные районы огневого воздействия.

9:02

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

8:30

Энергоснабжение железнодорожной станции в Иловайске нарушено после ночного обстрела ВСУ из HIMARS, сообщил мэр города Руслан Дудников. Мэр добавил, что пострадавших вследствие обстрела нет, на месте работают экстренные службы.

«Снаряды упали за чертой города на железнодорожной станции. Повреждены электротрансформаторы», - сказал он.

8:23

Начальник расчета ЗРПК «Панцирь С-1» Сергей рассказал о возможностях комплекса. По его словам, боевая машина поражает беспилотники, снаряды РСЗО и оперативно-тактические ракеты «Точка-У».

«Наша работа достаточно важна, так как мы прикрываем авиацию, сухопутные войска и другие подразделения», — сказал военнослужащий.

8:15

Александра Волгу освободили от должности мэра Энергодара, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Однако позже он прокомментировал ситуацию «Известиям» и заявил, что находится в отпуске и рассматривает предложение о переходе на вышестоящую должность.

«Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», - сказал он.

8:11

Президент Украины Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его мнению, администрация Байдена балансирует между военной поддержкой Украины и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США».

8:07

Россия направила Генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо о жестоком обращении Украины с российскими военнопленными, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Москва будет «продолжать заострять внимание зарубежных коллег на этих и других преступлениях киевского режима», отметил дипломат.

8:04

За прошедшую ночь ВСУ обстреляли Иловайск, Каштановое и Яковлевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По Иловайску выпущено 3 снаряда РСЗО HIMARS. По Яковлевке и Коштановому - 7 снарядов калибром 152 миллиметра.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине.

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