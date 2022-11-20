Военная операция РФ на Украине. День 270-й

8:30

Энергоснабжение железнодорожной станции в Иловайске нарушено после ночного обстрела ВСУ из HIMARS, сообщил мэр города Руслан Дудников. Мэр добавил, что пострадавших вследствие обстрела нет, на месте работают экстренные службы.

«Снаряды упали за чертой города на железнодорожной станции. Повреждены электротрансформаторы», - сказал он.