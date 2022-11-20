«Будет бесконечной». Эрдоган назвал цену изоляции России

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что страны Евросоюза понесут огромные издержки из-за политики изоляции России, навязываемой Соединенными Штатами. Причем основной удар придется именно на европейцев, а не на американцев, отметил он. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов полагает, что мир начинает понимать: попытки изолировать Россию только усугубляют кризис. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проводимая странами Запада политика изоляции России может привести к серьезным последствиям для них самих.

«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — заявил он в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Идея фикс»

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что желание изолировать Москву стало «идеей фикс» для европейских политиков — «бесперспективной и несущей исключительно издержки». Дипломат указала на то, что именно простые европейцы вынуждены из своего кошелька оплачивать «стратегические просчеты» политических деятелей.

По ее мнению, те идеи, которые внушает странам ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель, «как и раньше, не содержат даже намека на стратегическое видение». «Они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы. Не предлагается никаких рецептов для решения накопившихся проблем. Будто Россия или Евросоюз как географические и цивилизационные соседи могут куда-то деться друг от друга», — отметила она.

Захарова также обратила внимание на то, что «в большинстве мировых столиц» не готовы идти за «еэсовским Брюсселем», который, по ее словам, возвращает политическую ситуацию к временам раскола «своей средневековой логикой». «Пользуясь терминологией сегодняшнего дня, можно сказать, что руководство ЕС, видимо, заразившееся каким-то аномальным политическим вирусом, решило самоизолироваться от России», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

«Дискомфорта нет»

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов накануне также выразил уверенность, что попытки изолировать Россию не принесли результата, а большинство мировых лидеров пришли к пониманию, что они только усугубляют кризис. По его словам, на полях АТЭС у него были «вполне доверительные» контакты с делегациями «недружественных» государств.

«Могу честно сказать, что на уровне вице-президента у меня не было встреч и разговоров за исключением общих мероприятий, где они неизбежно состоялись. С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные, поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю, и я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса», — рассказал он по итогам саммита.

При этом Белоусов добавил, что даже в выступлении представителей США «никаких выпадов против России вообще не прозвучало».

«Ищут пути примирения»

Обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар полагает, что попытки США изолировать Россию чреваты для Вашингтона собственной изоляцией. «США, уже не получающие должной поддержки даже от своих союзников, сейчас вынуждены перейти к диалогу с Россией (имеются в виду переговоры глав СВР и ЦРУ Сергея Нарышкина и Уильма Бернса. — «Газета.Ru»). В итоге США, стремящиеся изолировать от международного сообщества Россию, если они будут настаивать на продолжении войны [на Украине], могут столкнуться с риском собственной глобальной изоляции», — пишет он в сегодняшней колонке.

Тутар уверен, что «основной целью» российского президента Владимира Путина, начавшего спецоперацию 24 февраля 2022 года, была не «военная победа» или захват территорий, а «нарушение глобальной гегемонии Атлантики [США] и ее статус-кво в Евроатлантике». «И он в этом преуспел», — заключает эксперт.

США, оказавшиеся «бессильными против запасов оружия России, ее людских ресурсов и сверхзвуковых ракет», потерпели, помимо прочего, «экономическое и дипломатическое поражение в мировом масштабе», пишет Тутар. По его мнению, «развязанная против России экономическая война» в итоге привела к трудностям в самих странах Запада, в том числе к проблемам с продовольствием и электроснабжением в самой Европе. Как пишет обозреватель, западных политиков ожидает «глубокий гнев» европейских народов, который в итоге может привести к смене власти и ухудшению отношений с Вашингтоном.

Пекин, Дели, Анкара, Бразилиа и Эр-Рияд при этом тоже не поддержали антироссийскую политику Вашингтона, указывает Тутар.

Ранее эксперт газеты отмечал, что, за исключением Германии, Соединенного Королевства, Италии, Канады, Австралии, Японии и Южной Кореи, «никто больше не поддержал начатую США против России войну». При этом Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай и Южная Африка, которых Тутар называет «станами глобального Юга», не стали выполнять ни одного требования, «предъявляемого англосаксами».