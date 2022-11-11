Байден назвал условие для мира на Украине — вывод российских войск

Конфликт на Украине завершится только после вывода с ее территории российских войск, заявил президент США Джо Байден. По его словам, решение об этом должен принять президент РФ Владимир Путин. Ранее американские СМИ сообщали, что западные политики негласно обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Сам Путин до присоединения новых территорий говорил, что условиями прекращения спецоперации являются «демилитаризация и денацификация» Украины, признание Крыма частью РФ и украинский нейтралитет.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что ключевым условием мирного урегулирования конфликта на Украине является отвод российских войск с ее территории. Его слова передает ТАСС.

«Не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет [войска] с Украины», — сказал американский президент.

Об этом он сообщил журналистам, направляясь на авиабазу Эндрюс, чтобы оттуда президентским бортом улететь в Индонезию на саммит G20.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что Киев ожидает от Москвы «восстановления территориальной целостности, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится» для начала мирных переговоров.

Кроме того, украинские власти также называли условием для переговоров вывод ВС РФ с территорий, принадлежавших Украине по состоянию на 1991 год. Осенью Киев официально отказался от мирных переговоров с Владимиром Путиным – после включения четырех новых территорий в состав России.

6 ноября газета The Washington Post сообщила, что Белый дом просит Киев показать открытость к диалогу с Москвой. «Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти», — говорится в статье.

Кулуары закулисья

6 ноября американская газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на дипломатические источники, что

западные политики «негласно обсуждают возможные условия мирного соглашения между Киевом и Москвой». Однако четкого представления о том, как должен выглядеть мир, у США и Евросоюза нет.

«В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки», – писала WSJ.

При этом в Брюсселе заявили журналистам, что ФРГ, Франция и США вряд ли станут подталкивать Украину к миру «на российских условиях». Американские и европейские лидеры также стараются избегать публичных заявлений в отношении конфликта, отличающихся по сути от проукраинской линии. Темы, которые обсуждают в кулуарах, пока что находятся в русле предыдущих заявлений ЕС и США, поддерживающих Киев.

Позиция ЕС

5 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов содействовать заключению мирного договора между Украиной и Россией, если этому «поспособствуют обстоятельства».

«Мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства вернутся, чтобы сделать это осмысленным образом», — написал Боррель в блоге.

close 100% Жозеп Боррель Willy Kurniawan/Reuters

Он добавил, что ЕС планирует дальнейшее усиление поддержки Украины в военном, финансовом и политическом плане.

13 сентября Боррель заявил, что ЕС настроен на скорейшее урегулирование конфликта, но решение «зависит от Киева».

«Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины. Для нас чем быстрее, тем лучше», - сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и внешней политике. Дипломат добавил, что «переговоры о мире… не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия».

Чего хочет РФ?

28 февраля Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам с представителями Украины. Он также назвал условия для мирного урегулирования ситуации и прекращения СВО:

«демилитаризация и денацификация» Украины, нейтральный статус Киева (невступление в НАТО) и признание Крыма законной частью России.

В конце февраля – начале марта проходили переговоры между контактными группами РФ и Украины. К прекращению боевых действий этот диалог не привел, переговоры зашли в тупик.

6 марта РФ официально сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию «в любой момент», если Киев выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно представителю Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в какой-либо военно-политический блок. Песков также заявил, что Киев должен признать независимость ДНР и ЛНР.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им [украинцам] следует прекратить боевые действия», — добавил пресс-секретарь Путина.

27 сентября Дмитрий Песков отметил, что ситуация и условия изменились.

«Президент говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются условия. Принцип остается — все цели СВО. Было сказано, что с переговоров ушла украинская сторона, поэтому СВО продолжается», — заявил представитель Путина.

30 сентября Москва объявила о присоединении четырех новых территорий – Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Киев после этого законодательно запретил вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин.

8 ноября украинский президент Владимир Зеленский огласил пять условий для переговоров: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, причиненных боевыми действиями, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». Произошло это после сообщений СМИ о том, что западные политики подталкивают Киев к мирным переговорам с Москвой.

В тот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил ТАСС, что «с [российской] стороны предварительных условий [для мирных переговоров] нет никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю».