«Всегда будем готовы выслушать». Состоятся ли переговоры Путина и Байдена

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине и напомнил, что «чем дольше тянут, тем сложнее будет договариваться». По мнению главы МИД, ситуация сейчас очень напоминает период Карибского кризиса, но тогда Хрущев и Кеннеди «нашли в себе силы проявить ответственность и мудрость». В Кремле при этом уверены, что переговоры надо вести в первую очередь с Вашингтоном, так как Киев действует «по указке извне». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России и лично президента Владимира Путина к проведению переговоров по ситуации на Украине.

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры, поэтому, если к нам будут обращаться с какими-то реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран, конечно же, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом», — сказал он в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» («Первый канал»).

Глава МИД напомнил также о предупреждении, неоднократно ранее озвученном Путиным: »[Российский лидер] предупреждал о том, что те, кто отказывается — это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров — должны понимать: чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться».

Лавров добавил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с нынешним президентом России. «Даже подписал указ, который ему это запрещает делать. Он артист комедийного жанра, но сейчас уже не до комедий. Трагический оборот получают события на Украине из-за происходящего с этим режимом, пользующимся абсолютной безнаказанностью Запада», — отметил министр.

Лавров выразил мнение, что сложившаяся сегодня ситуация вокруг Украины схожа с периодом Карибского кризиса. «Как в 1962 году, так и сейчас речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже еще ближе, чем ракеты «Юпитеры», расположенные в Турции. Идет военная кампания по накачиванию Украины всеми видами вооружений», — указал он.

По мнению министра, отличие ситуаций состоит в том, что в 1962 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и тогдашний президент США Джон Кеннеди «нашли в себе силы проявить ответственность и мудрость» и пойти на контакт.

В то время как сейчас «по прямому указанию Вашингтона» любые попытки провести переговоры рушатся.

Лавров отметил, что США, НАТО и ЕС продолжают твердить о необходимости нанести России поражение «на поле боя». При этом за всем этим стоит «абсолютная неспособность Соединенных Штатов отказаться от желания править всем и вся», сказал он. «Если в свое время пели «Правь, Британия, морями», то сейчас Америка хочет петь наверняка «Правь, Америка, планетой», — резюмировал министр.

«Решающий голос за Вашингтоном»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня также сделал заявление по Украине, подчеркнув, что переговоры надо вести в первую очередь с Вашингтоном, так как Киев действует «по указке извне».

«Очевидно, что решающий голос за Вашингтоном. Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — сказал он в интервью на канале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что можно достигать каких-либо договоренностей с Зеленским, «но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально». «Соответственно, как минимум нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее», — заявил он.

Пресс-секретарь выразил уверенность, что Москва предлагает переговоры с сильной позиции, потому что «протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек».

«Как бы они [на Западе и на Украине] это ни воспринимали, они видят ситуацию де-факто, ситуация де-факто никак не говорит и не может говорить о нашей слабости», — заключил он.

Песков также назвал «очень важным посланием» слова Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» о готовности Москвы к переговорам. «Президент постоянно говорит, что он открыт к переговорному процессу, то есть всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, переговоры Путина и президента США Джо Байдена могли бы состояться, если бы у Вашингтона появилось желание прислушаться к озабоченностям Москвы по гарантиям безопасности.

«Желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, не все нас устраивает, но, может быть, нужно сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, переданные и в Брюссель, и в Вашингтон», — ответил он на вопрос о том, что могло бы привести к переговорам двух политиков.

Подвисшие переговоры

Москва и Киев в марте уже вели переговоры, фактически подготовив мирный договор, но потом внезапно украинская сторона отказалась от переговорного процесса. Путин подчеркивал, что позиция Украины резко изменилась в тот момент, когда российские войска отошли от Киева.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но не с Путиным, а с другим президентом России. 4 октября он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с действующим российским лидером.

27 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ напомнил, что Москва много раз говорила о готовности к переговорам с Киевом. Глава государства выразил мнение, что те, кто реализует политику в Вашингтоне, могут очень быстро решить проблему Украины с помощью дипломатии. «Им надо только послать сигнал», — подчеркнул Путин.