Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца октября. Военная операция на Украине, новый премьер-министр Великобритании, частичное солнечное затмение и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 249-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 249-й день
«Многие умерли от удушья». В Сеуле выясняют причину давки на празднике Хэллоуин
Посольство РФ сообщило, что число погибших россиянок в давке в Сеуле увеличилось до четырех
Украина переводит свою ПВО на стандарты НАТО
Сколько времени понадобится Киеву, чтобы переоснастить свою ПВО по западному образцу
В Кремле рассказали, о чем могли бы поговорить Путин и Байден
Россия внесла 11 территорий в перечень недружественных
Россиянка рассказала, как «чудом выбралась» из давки в Сеуле
NYT: нападение на российские корабли в Севастополе совершили ВСУ
Новости и материалы
La Stampa: итальянские аграрии опасаются роста цен на злаки из-за срыва зерновой сделки
В России проходят испытания новой подлодки «Генералиссимус Суворов»
Глава Энергодара Волга сообщил, что город обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре
Защитник «Химок» Никитин назвал стандартной практикой приглашении клубом священника
Лавров заявил, что руководство РФ, включая Путина, все еще готово к переговорам
Эдгард Запашный похвалил Бузову за поездку в Донбасс
Канье Уэст извинился перед темнокожими, сравнив себя с Джорджем Флойдом
Светлана Мастеркова рассказала о встрече с биологическим отцом-алкоголиком
Геймеры со всего мира выбрали новую самую ожидаемую игру
Новое правительство Швеции готово поставить Киеву более тяжелое оружие
Пенсионерка вышла из машины купить рыбу и погибла на трассе под Ставрополем
Овечкин побил рекорд Гретцки по гостевым голам в пустые ворота в НХЛ
В сети появилось видео из эпицентра давки в Сеуле
Пушков указал на процесс ослабления доллара в мире
Журналист заявил, что Манчини был бы рад провести товарищеский матч между Италией и Россией
Врач посоветовал водителям альтернативу кофе и энергетикам
Посольство РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Сомали после теракта
Александру Захарову не пригласили на сцену на юбилейном вечере «Ленкома»
Все новости
Тест: что за писатель скрывается за этим псевдонимом
Ответьте на семь вопросов о популярных классиках русской и советской литературы
«Советские детские книги проигрывают современным по всем пунктам»
Мама-филолог – о советских детских книжках
146 погибших и 150 раненых: как в Сеуле отметили Хэллоуин
Почти 150 человек погибли во время празднования Хеллоуина в центре Сеула
Россия ответила на украинский теракт выходом из зерновой сделки
Россия официально уведомила генсека ООН о прекращении участия в зерновой сделке
Великобритания опровергает свое участие в диверсии на газопроводах «Северный поток»
Минобороны России обвинило Британию в причастности к подрыву «Северных потоков»
«Где Нэнси? Где Нэнси?» Что известно о нападении на мужа Пелоси
Нападение на мужа спикера Палаты представителей США Пелоси произошло в присутствии полицейских
Кошмарный Хэллоуин в Сеуле. В давке погибли более 150 человек
«Все БПЛА были сбиты». Что случилось в Севастопольской бухте
Губернатор Севастополя Развожаев: корабли ЧФ отбили «самую массированную» атаку БПЛА с начала СВО
В Европе назвали условия для разморозки резервов ЦБ РФ
В ЕС допустили разморозку €300 млрд российских активов после начала восстановления Украины
«Короткое подлетное время». Россия отреагировала на размещение ядерных бомб США
Посол России Антонов призвал США вернуть все ядерное оружие, размещенное в других странах
Военная операция РФ на Украине. День 248-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 248-й день
«В их глазах я видела страх и жалость»: Татьяна Рыбалко – о борьбе с раком в 14 лет
Блогер Татьяна Рыбалко рассказала о перенесенной онкологии в подростковом возрасте
Max Payne, Bully и NFS: Underground. Культовые игры из детства, которым необходим ремейк
Семь старых видеоигр, про которые несправедливо забыли разработчики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть