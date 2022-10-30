Турция сообщила о новых переговорах по зерновой сделке. Этого требуют НАТО и ЕС

В НАТО заявили, что Россия должна в срочном порядке возобновить продовольственную сделку, чтобы зерно дошло до тех, «кто в нем больше всего нуждается». Альянс призвал президента РФ прекратить «использовать продовольствие в качестве оружия». Тем временем Турция заявила о начале новых переговоров для урегулирования ситуации, но выход судов с продовольствием из портов Украины пока осуществляться не будет.

НАТО призвала Россию «срочно» возобновить заключенную при посредничестве Турции и ООН сделку по вывозу украинской сельхозпродукции, пишет агентство Reuters.

«Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить [зерновую] сделку, позволив продовольствию дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается», — заявила представитель альянса Оана Лунгеску.

Она отметила, что все союзники по НАТО приветствовали это соглашение, а экспорт украинского зерна «помог снизить цены на продукты питания во всем мире».

«Президент Путин должен прекратить использование продуктов питания в качестве оружия и положить конец войне с Украиной», — заявила она.

Европейский Союз также призвал Россию отменить свое решение о приостановке зерновой сделки.

«Решение России приостановить участие в сделке ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного войной на Украине», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что «срыв Черноморской зерновой инициативы может привести к резкому скачку цен на продовольствие… и еще больше усугубить глобальный кризис продовольственной безопасности, как раз в тот момент, когда во многих странах наступает зима».

Генсек ООН Антониу Гутерриш 30 октября отложил свою поездку в Алжир из-за ситуации вокруг соглашения по экспорту зерна. По его словам, ООН поддерживает контакты, направленные на то, чтобы Москва пересмотрела свое решение.

«Основания для оптимизма есть»

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на представителя турецкой администрации сообщило, что власти Турции ведут переговоры с Россией о статусе зерновой сделки.

«В воскресенье проходят переговоры с Россией по черноморской зерновой сделке, они продолжатся в понедельник», — говорится в статье.

По словам чиновника, «основания для оптимизма есть», однако сейчас суда с зерном не выходят из портов Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию Bloomberg о переговорах и посоветовал обращаться за информацией в министерство иностранных дел.

«Это в МИД», — сказал представитель Кремля, когда его попросили прокомментировать статью.

Зерно останется в портах

В Минобороны Турции рассказали, что выход судов с продовольствием из портов Украины пока осуществляться не будет.

«Российский персонал Совместного координационного центра в настоящее время находится в СКЦ. Досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула, планируется продолжить сегодня и завтра», — заявили в министерстве.

В ведомстве также призвали участников зерновой сделки избегать действий, которые могут негативно отразиться на механизме вывоза продовольствия, и указали, что глава Минобороны Турции проводит переговоры со своими иностранными коллегами и «заинтересованными ведомствами» для урегулирования ситуации.

«На переговорах напоминается о важности продолжения инициативы, оказывающей положительное воздействие на мир и демонстрирующей, что все кризисы могут быть урегулированы на основе доброй воли и диалога», — сказано в заявлении Минобороны. Ведомство пообещало, что Турция продолжит усилия для проведения гуманитарных операций и обеспечения мира.

Россия вышла из продовольственной сделки после атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, обеспечивающие безопасность «зернового коридора», заявили в Минобороны РФ. Украинские власти не подтвердили причастность к атаке. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия «выдумывает теракты на собственных объектах», а глава государства Владимир Зеленский обвинил Россию в усугублении продовольственного кризиса.