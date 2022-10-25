Полянский уверен, что Украина может свернуть создание «грязной бомбы» к приезду МАГАТЭ

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Украины есть время, чтобы свернуть программу создания «грязной бомбы» к прибытию миссии МАГАТЭ, передает ТАСС.

«Они могут приехать. Но «грязная бомба» — не очень сложное устройство», — сказал он.

По словам Полянского, существует много признаков, указывающих на попытку свернуть эту программу, и у них будет много времени сделать это.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации собираются посетить два атомных объекта на Украине после заявлений о их возможной подозрительной деятельности.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обозвал заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, назвав его «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН». На это российский чиновник посоветовал Кислице продолжать «в том же духе».

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