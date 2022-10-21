«Путин стал гораздо мягче»: Эрдоган верит в переговоры России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для продления продуктовой сделки о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Кроме того, по мнению турецкого лидера, президент России Владимир Путин стал «гораздо мягче» и теперь больше открыт для переговоров с Украиной о мире. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин никогда не отказывался от переговоров.

«Нет никаких препятствий»

По возвращении из Азербайджана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался в самолете с журналистами, сообщает газета Hürriyet. Представитель СМИ спросил турецкого лидера, обсуждал ли он продление продуктовой сделки с российским коллегой Владимиром Путиным или с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Эрдоган ответил, что, согласно его данным, по состоянию на 20 октября 2022 года в рамках продуктовой сделки 363 судна поставили на мировые рынки 8 миллионов тонн зерна и других продовольственных товаров. При этом из украинских портов 62% поставок приходилось на Европу, 19,5% — на Азию, 13% — на Африку, а 5,3% — на страны Ближнего Востока.

В то же время, по словам президента Турции, в наименее развитые страны было отправлено 454 тысячи 626 тонн пшеницы, что составляет всего 5,7%. Среди поставленных в другие страны продуктов, по его словам, выделяются кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечная мука. Доля этих продуктов в общем объеме составляет около 96%.

«В вопросе продления соглашения об отгрузке нет никаких препятствий. Я снова убедился в этом на встрече с господином Зеленским и на встрече с господином Путиным. Но в то же время, если возникнут какие-либо препятствия, это не помешает нам преодолеть их», — сказал Эрдоган.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна состоялось Стамбуле 22 июля. Сделку подписали представители России, Турции, Украины и ООН.

«Мы не безнадежны»

Турецкого лидера также спросили, можно ли «при посредничестве Турции накрыть стол, чтобы окончательно положить конец войне». При этом журналист считает, что Эрдоган – «единственный лидер, который может встретиться и с Путиным, и с Зеленским».

«Я видел, что господин Путин сейчас гораздо мягче, гораздо более открыт для переговоров, чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести с помощью телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров (Путина и Зеленского – «Газета.Ru»)»,

— заявил Эрдоган. Он добавил, что на встрече с Зеленским «почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки, и он выступает за то, чтобы преодолеть это».

«Мы не безнадежны. Мы желаем, чтобы, объединив обоих лидеров, мы продолжили путь к миру. Потому что обе стороны несут серьезные потери. Я верю, что мир не будет проигравшим», — заключил президент Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после слов Эрдогана заявил, что Путин был открыт для переговоров с самого начала и неоднократно говорил об этом.

«Путин пытался инициировать переговоры и с НАТО, и с США, и с ОБСЕ до спецоперации. Он был открыт к переговорам, когда был практически согласован текст документа между российскими и украинскими переговорами», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что изменилась только позиция украинской стороны, которая передумала вести диалог с РФ.

Представитель Кремля отметил, что заявленных Эрдоганом телефонных переговоров в графике российского лидера пока нет, но президенты и так часто беседуют, договариваясь за считаные часы.

Турция, как площадка для переговоров

После начала военной спецоперации России на Украине Эрдоган неоднократно предлагал, чтобы Турция выступила как организатор или площадка для переговоров Москвы и Киева.

В частности, в сентябре в интервью американскому телеканалу PBS президент Турции заявил, что «настаивает на встрече» Путина и Зеленского. И хотя это «пока не получилось», он «не теряет надежду».

30 сентября Владимир Зеленский сказал в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин.

По его словам, украинская сторона выступала с инициативами в переговорном процессе, предлагала России «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях». Но, «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно».

«Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — заключил президент Украины.

19 октября Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза, сообщил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории.

«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди», — сказал он.