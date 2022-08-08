«Переговорного процесса нет»: в Кремле не видят предпосылок для встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что предпосылок для встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока нет. При этом в Кремле ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса Москвы и Киева, но делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров». Главные заявления Пескова – в материале «Газеты.Ru».

Дмитрий Песков рассказал журналистам, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после того, как «как всю домашнюю работу проделает делегация переговорщиков».

«Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи пока в настоящий момент нет», — сказал Песков, комментируя недавнее предложение турецкого президента организовать встречу глав России и Украины.

По его словам, в Кремле ценят усилия Эрдогана по организации переговорного процесса Москвы и Киева. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент Турции «неоднократно предлагал свои услуги» и «прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс».

«Мы знаем, что была достаточно велика его (Эрдогана) роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять — прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу. Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, «ушла с радаров». В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет», — добавил Песков.

Он отметил, что специальная военная операция продолжится до выполнения поставленных целей.

Пресс-секретарь президента России также прокомментировал последнее видеообращение Зеленского, размещенное в его Telegram-канале, в котором украинский лидер заявил, что проведение референдумов в южных регионах, взятых под контроль Вооруженными силами РФ, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

«Дело в том, что эти планы у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес», — подчеркнул Песков.

По его мнению, Зеленскому «нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране.

Отчет Эрдогана

По возвращении из Сочи Эрдоган заявил журналистам, что предложил Путину провести его встречу с Зеленским, «несмотря на трудности на местах». Турецкий лидер подчеркнул, что «твердо убежден» в возможности урегулировать украинский кризис «за столом переговоров».

«Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир», — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что договорился с российским лидером «по рублю, как (денежной) единице в торговле». Он уверен, что торговля в рублях «станет серьезным источником доходов для Турции и России». Президент добавил, что «есть очень серьезные подвижки» во внедрении на территории Турции российских карт «Мир» — их уже принимают пять банков страны.

По словам главы турецкого государства, во время встречи стороны также подтвердили планы введения двусторонней торговли в год до $100 млрд. Для этого страны решили «развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство». По мнению Эрдогана, это позволит сделать торговлю двух государств «более сбалансированной».

Сближение с Турцией

По словам Пескова, увеличение Россией и Турцией доли расчетов в нацвалютах не нацелено на обрушение доллара.

«Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения сейчас разделяет очень большое количество стран. К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальной валюте. Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой», — пояснил Песков.

Он также напомнил, что Москва и Анкара договорились об оплате части поставляемого газа в рублях. При этом пресс-секретарь российского президента надеется, что «доля использования национальных валют будет расти».

Кроме того, Песков заявил, что Турция не должна попасть под вторичные западные санкции из-за сотрудничества с Россией в энергетике.

«Это не может, и не должно быть поводом для каких-то вторичных санкций. Хотя можно представить, что США, страны ЕС, Брюссель продолжат свою политику по оказанию абсолютно беспрецедентного давления на любые станы, которые не пожелают следовать в их мэйнстриме», — так Песков прокомментировал публикации СМИ о возможных последствиях для Турции из-за расширения сотрудничества с Россией.

В частности, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны Запада обеспокоены дружбой Москвы и Анкары. Анонимный чиновник ЕС рассказал изданию, что в ЕС «все более и более внимательно» следят за турецко-российским сотрудничеством.