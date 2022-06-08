«Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца»: Лавров объяснил, почему остановились переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. На пресс-конференции по итогам переговоров они рассказали о возможной встрече представителей ООН, России, Украины и Турции по вопросу вывозу зерна из украинских портов, возобновлении диалога между Москвой и Киевом и ситуации в Сирии. Главные заявления министров – в материале «Газеты.Ru».

Вывоз зерна

Сергей Лавров заявил, что Россия готова «тем или иным способом» оформить гарантии безопасности вывоза украинского зерна через черноморские порты.

«Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что, когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции», — сказал он.

По его словам, российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна. Министр подчеркнул, что со стороны России «каких-либо препятствий» для этого «никогда не было». Он также заявил о готовности Москвы к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи между представителями ООН, Турции, России и Украины для обсуждения вывоза зерна.

«Про дополнительные встречи в Стамбуле — мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том, чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит», — считает Лавров.

Он отметил, что западные страны и украинцы пытаются возвести вопрос вывоза зерна в «разряд вселенской катастрофы», хотя доля этого зерна «меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых».

«Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису эта нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет», — подчеркнул глава МИД РФ.

Он также уверен, что Запад пытается сохранить этот вопрос «в качестве постоянного раздражителя».

«Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход: либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, ну, что ж, будем надеяться, что проблема будет решаться», — добавил министр.

Он пояснил, что до этого Киев категорически отказывался от решения проблемы разминирования портов.

«Мы готовы обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами», — подчеркнул Лавров.

Когда журналист украинского Общественного телевидения обвинил Россию в «воровстве» украинского зерна и других товаров, глава МИД России ответил ему резко.

«А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю - мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима», — ответил Лавров, добавив, что зерно «может свободно транспортироваться в пункты назначения», нужно только чтобы «Зеленский дал команду, если он чем-то еще там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море».

В свою очередь Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция считает приемлемым план ООН по решению зернового вопроса.

«Механизм ООН приемлемый, Турция готова участвовать в процессе. В случае согласия сторон, мы готовы провести соответствующую встречу в Стамбуле», — сказал Чавушоглу.

Возобновление переговоров

Лавров заявил, что военная спецоперация России продвигается по плану и достигает поставленных задач. Он уверен, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным просто ради самого факта встречи.

«Сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — сказал глава российского МИД, пояснив, что Москва передала Киеву свой вариант проекта договора еще в апреле, но не получила реакцию украинских властей на него.

Он также назвал «несерьезным подходом» заявление Зеленского, что для возобновления переговоров нужно, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля.

«Буквально пару дней назад я слышал, как президент Зеленский заявил: «дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим». В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления», — добавил министр.

Дипломат счел «хамским» поведение украинских послов, которые позволяют себе давать оскорбительные характеристики главам иностранных государств.

«Считаю это неприемлемым. Мы касались сегодня этой темы коротко. У нас есть общее понимание, что лучше разговаривать прилично», — подчеркнул глава МИД России.

В свою очередь Чавушоглу сказал, что отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям «может вызывать беспокойство, в том числе у Украины».

«Но необходимо признать, что позиция Турции сбалансированная и объективная», — сказал турецкий министр, подчеркнув, что Анкара принимает политические решения «самостоятельно, вне зависимости от чужих мнений».

Ситуация в Сирии

Чавушоглу также заявил, что обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии.

«Ситуация в Сирии также была одной из тем наших переговоров. Есть сложности в регионе, угроза терроризма, с которым необходимо покончить», — рассказал он.

В свою очередь глава российского МИД сообщил, что договоренности с Турцией по сирийскому Идлибу выполняются медленно, но Москва тесно сотрудничает с Анкарой по сирийской проблематике.

«Неоднократно на встречах президентов Эрдогана и Путина заключались конкретные договоренности, в том числе меморандум 19-го года <…> Был еще меморандум, который касался необходимости решить проблему в идлибской зоне деэскалации. И в том, и в другой случае, конечно, медленно, осуществляются те договоренности, которые заключены в этих важных документах», — пояснил Лавров.

Он отметил, что обе стороны разделяют поставленные там цели.