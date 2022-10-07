Военная операция на Украине. День 226-й

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Украинские силовики трижды за час обстреляли три района Донецка из ствольной артиллерии. Об этом в пятницу сообщило представительство ДНР. По его данным, ВСУ трижды за час открывали огонь по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города из ствольной артиллерии калибра 155 мм, выпустив в общей сложности 14 снарядов.