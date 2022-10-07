Минск готовится защищать Союзное государство: каков потенциал белорусской армии

Военнослужащие из Белоруссии во время церемонии открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Кавказ-2020» на полигоне «Капустин Яр»

Белоруссия в рамках союзнических отношений с Россией готова к вооруженной защите Союзного государства. Глава Минобороны республики Виктор Хренин отмечает, что в нынешней обстановке упор сделан на стратегическое сдерживание — как несилового, так и силового характера. «Газета.Ru» разбиралась, насколько вооруженные силы Белоруссии готовы сотрудничать с Россией в спецоперации на Украине и в самом потенциале белорусской армии.

Говоря о принятии мер, необходимых для коллективной безопасности, министр обороны Белоруссии генерал Виктор Хренин заявил, что региональная группировка войск готова к вооруженной защите Союзного государства.

«Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения», — цитирует его слова агентство БелТА.

Кроме того, сегодня, 7 октября, Хренин заявил, что при необходимости Минск может набрать в вооруженные силы 500 тыс. подготовленных резервистов. Министр обороны Белоруссии отметил, что за последние 20 лет через мобилизационные сборы, которые проводятся постоянно, прошли 130 тыс. человек.

«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», — привело слова министра в своем Telegram-канале Минобороны республики.

Эксперты считают, что такие заявления от белорусских военных можно рассматривать как договор о намерениях.

«Да, мы союзники, да, проводим совместные учения и имеем общую региональную группировку, в которую входит белорусская армия в полном составе и российская танковая армия, а также ряд подразделений ВДВ и ВКС.

Эта группировка собирается воедино на совместных стратегических учениях, как это было в первые дни спецоперации на Украине, когда российская армия со стороны Белоруссии совершила стремительный бросок под Киев. Минск своих военных через границу не отправил.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Сейчас Белоруссия нас интересует как плацдарм для повторного развертывания ударной группировки в направлении на север Украины и в качестве непосредственного участника боевых действий. Подобная помощь помогла бы пройти по западным регионам Украины. В последнем варианте я очень сильно сомневаюсь», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Белорусский министр обороны заявил также о готовности «спланированных мер стратегического сдерживания и нанесению неприемлемого ущерба возможному агрессору», однако в этих же заявлениях он говорит о «демонстрации готовности», то есть идти в бой белорусские военные не собираются. И если в самом белорусском Генштабе еще и разрабатывают некие планы военной операции, то из Минска поступил сигнал о нежелательности подобного развития событий.

Еще 4 октября, выступая на совещании в минобороны, президент Лукашенко ясно дал понять об участии Белоруссии в специальной военной операции.

«Мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — заявил Лукашенко.

На что генерал Хренин отреагировал сейчас словами: «Все же в основе нашей военной политики остается позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров».

«Белорусская армия сегодня устроена по принципу «по одежке протягивай ножки». Тратят белорусы на армию примерно 1,3-1,5% ВВП, что в прошлом году составило около $762,8 млн», — рассказал «Газете.Ru» российско-белорусский эксперт и политолог Александр Зимовский.

«В доктринальном смысле белорусская военная мысль является калькой с российской, — продолжает эксперт. — Разница в том, что долгое время белорусские военные теоретики носились с идеей «неприемлемого ущерба», который вроде бы собирались нанести напавшему противнику. Когда стало ясно, что для реализации данной концепции требуются дорогостоящие решения, как в виде серьезных фортификационно-инженерных работ, так и в виде наличия больших масс высокомотивированной обученной пехоты, белорусская версия идеи «неприемлемого ущерба» себя изжила».

Армия Белоруссии, несмотря на 59-е место в мире, представляют собой достаточно серьезную силу.

ВС у Минска относительно невелики по численности — немногим более 70 тыс. человек, из которых около 10 тыс. военнослужащих срочной службы, остальные, в том числе офицеры, служат по контракту. Для республики, которая свою военную политику рассматривает исключительно как оборонительную, этого вполне достаточно.

При этом потенциал резерва позволяет в считанные дни мобилизовать до 500 тыс. (в том числе 120 тыс. из состава войск территориальной обороны) подготовленных и обученных военнослужащих запаса. Белоруссия располагает порядка 1600 танков (эксплуатируются более 600, остальные на хранении), 2500 бронемашин (действующих 886 БМП и 192 БТР), 1500 артиллерийских систем.

«Сейчас в белорусских штабах блуждает концепция «вооруженного народа», предполагающая поголовную раздачу автоматов и создание «лесного спецназа» из членов белорусского общества охотников и рыболовов, — рассказал «Газете.Ru» Александр Зимовский. —

Вообще развитие белорусской армии несколько застопорилось — наблюдая за спецоперацией на Украине, белорусские военные не понимают, что происходит. Тем не менее, белорусские вооруженные силы считаются способными удержать южную границу республики в случае военной активности Киева на данном направлении.

В любом случае, как часть региональной группировки войск, белорусские военные эффективно сковывают значительную часть украинских частей и соединений, которые в ином случае оказались бы на Херсонщине или в Донбассе».