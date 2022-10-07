«Друг народа» или «антироссийское решение»: что известно о лауреатах Нобелевской премии мира

Ликвидированный в России правозащитный центр «Мемориал» стал одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира в 2022 году. В прошлом году его упоминал в своей речи на вручении премии главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, но в российских политических кругах деятельность «Мемориала» оценивается неоднозначно. Кто еще и за какие достижения получил Нобеля мира и был номинирован в 2022 году — в материале «Газеты.Ru».

Норвежский нобелевский комитет присудил российской организации «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому премию мира за защиту прав человека в своих странах.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, которое он написал в Париже в ноябре 1895 года,

премии в этой области удостаивается тот, кто «внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».

Кому достанется премия, решает Норвежский нобелевский комитет из пяти человек, назначенных парламентом Норвегии. По мнению комитета, все три лауреата доказали значимость гражданского общества.

В этом году награжденные получат 10 млн шведских крон ($897 000) на трех лауреатов. Им также вручат дипломы и нобелевские медали, награждение которыми традиционно проходит в Стокгольме и Осло 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

Что известно о новых лауреатах

Правозащитный центр «Мемориал» с 1987 года занимался исследованиями репрессий в СССР и восстановлением памяти об их жертвах. Мосгорсуд ликвидировал его 29 декабря 2021 года. А за день до этого — международный «Мемориал». Кроме того, оба проекта признаны в России иноагентами. Их также обвинили в нарушении исполнения законодательства об иноагентах из-за нарушения требования добавлять соответствующую маркировку на материалы. За публикацию статей и справок без плашки иноагента международный «Мемориал» оштрафовали с 2013 года на 2,9 млн руб. Прокурор Дмитрий Сухоруков также отмечал, что организация поддерживала несанкционированные акции протеста, направленные «на дестабилизацию страны». Кроме того, он критиковал «Мемориал» за формирование списков политзаключенных, заявляя, что детяельность организации создает «негативное восприятие судебной системы России».

«Мемориал» упоминал в своей речи главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, получившего Нобеля мира в прошлом году.

close 100% Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов на вручении Нобелевской премии мира, 10 декабря 2021 года Stian Lysberg Solum/NTB/Reuters

Журналист в своей речи на церемонии награждения говорил, что в России борются две тенденции: с одной стороны, президент помогает установить памятник к 100-летию академика Сахарова, а с другой — Генпрокуратура требует ликвидировать «Мемориал».

«Мемориал» занимается реабилитацией жертв сталинских репрессий. А обвиняют его прокуроры в «нарушении прав человека»! Напомню, «Мемориал» создал Сахаров. Может, памятник мертвому Сахарову безопасней, чем его живой действующий проект? «Мемориал» — не «враг народа». «Мемориал» — друг народа», — сказал тогда Муратов.

Как заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, «Мемориал» не сможет возобновить работу в России: для этого необходимо менять законодательство, а Госдума этого делать не будет.

«Учитывая то, как выглядит сегодняшняя правовая ситуация, российское законодательство, я считаю, что «Мемориал» не может начать свою работу либо без изменений этого законодательства коренного, либо без нарушения законодательства. Одно из двух.

Поэтому мой прогноз, что никакие такого рода решения провокационного антироссийского свойства никак не могут побудить, в частности, Государственную думу инициировать изменения в законе таким образом, чтобы деятельность «Мемориала» вновь была легализована и свободно осуществлялась на территории Российской Федерации»,

— объяснил депутат.

Другой обладатель Нобелевской премии мира в этом году — украинский «Центр гражданских свобод» — был основан в 2007 году. В 2013 году организация помогала преследуемым участникам «евромайдана». После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года правозащитный центр занимается документированием военных преступлений и защитой прав беженцев. Центр называет своей миссией становление прав человека, демократии и солидарности на Украине для утверждения человеческого достоинства. Организация также считает себя одним из ведущих акторов на Украине, влияющим на формирование общественного мнения и государственной политики. «Центр гражданских свобод» поддерживает развитие гражданского активизма и участвует в международных действиях по продвижению прав человека в регионе ОБСЕ.

Третий лауреат — белорусский правозащитник Алесь Беляцкий. Он основал и возглавляет организацию «Весна». Во время протестов 2020 года в Белоруссии Беляцкий стал членом Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса.

В Белоруссии Беляцкого арестовали 15 июля 2021 года по уголовному делу о неуплате налогов. Возглавляемую им «Весну» белорусские власти лишили государственной аккредитации, а в отношении ее представителей также началось уголовное преследование. Девять организаций, в том числе «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет и Белорусский ПЕН-центра, совместным заявлением признали Беляцкого политзаключенным.

Кто еще мог получить Нобелевскую премию мира

СМИ называли несколько претендентов на премию в этом году, в том числе белорусского оппозиционного политика Светлану Тихановскую, Всемирную организацию здравоохранения, 19-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг, папу римского Франциска и министра иностранных дел тихоокеанского государства Тувалу Саймона Кофе — он стал известен после видеообращения для климатического саммита в Глазго, которое записал, стоя по колено в воде.

Наиболее вероятным претендентом на получение премии СМИ называли президента Украины Владимира Зеленского.

Но его кандидатура вызывала одобрение далеко не у всех. Предложение Евросоюза присудить Нобелевскую премию мира украинскому лидеру раскритиковал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. «При всем уважении, как один из участников войны может получить Нобелевскую премию мира? Что, нет других, кто борется за мир? Что, нет папы Франциска и, собственно, главы ООН? Должно быть гораздо больше», — отмечал он.

Но имена тех, кому могли присудить премию, смогут назвать только через 50 лет. Подать заявку могут главы государств или работающие на национальном уровне политические деятели, профессора университетов, директора институтов внешней политики, лауреаты Нобелевской премии прошлых лет и члены Норвежского Нобелевского комитета.

С 1901 по 2021 год премию присуждали 102 раза. Ее лауреатами становились Теодор Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Международный комитет Красного Креста, Андрей Сахаров, Генри Киссинджер, мать Тереза, Детский фонд ООН, Михаил Горбачев, далай-лама XIV Тензин Гьяцо, Барак Обама, Европейский союз и Организация по запрещению химического оружия.

В прошлом году, помимо Дмитрия Муратова, Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса.