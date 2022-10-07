Реабилитация и компенсация. Почему уклониста от призыва отправили домой

Прокуратура Пензенской области признала незаконным решение следователей о возбуждении уголовного дела об уклонении от мобилизации. 32-летнего уклониста задержали при участии сотрудников ОМОНа и двое суток продержали в изоляторе. За несколько недель до этого он получил повестку, но в военкомат решил не приходить. Это первый случай уголовного преследования в России, о котором стало известно публично.

Прокуратура Пензенской области отменила первое в России (о котором стало известно публично) уголовное дело за уклонение от призыва в рамках частичной мобилизации (ст. 328 УК РФ). О прокурорском решении сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Прокуратура Пензенской области [почитала Пленум Верховного суда и] признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причинённого 48-часовым задержанием», — рассказал правозащитник.

По словам Чикова, СК России намерен обжаловать вердикт и будет настаивать на повторном возбуждении дела, «но вряд ли».

Согласно постановлению пленума Верховного суда от 3 апреля 2008 года, «субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу».

Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до двух лет.

ОМОН и двое суток в изоляторе

32-летний житель Пензы (имя не уточняется) получил повестку 23 сентября. В документе говорилось, что он должен явиться в военкомат Кондольского сельсовета Пензенского района до 26 сентября. Мужчина туда не пришел, и 5 октября Зареченский межрайонный следственный отдел СКР возбудил дело.

Как сообщил Чиков, уклониста задержали при силовой поддержке ОМОНа и двое суток продержали в изоляторе временного содержания.

Адвокат подал ходатайство о прекращении уголовного преследования, настаивая на том, что ст. 328 УК РФ применяется только к уклонистам от призыва на срочную службу, а к мобилизованным она применяться не должна.

Статистика

Число уголовных дел за уклонение от службы в российской армии после старта весенней призывной кампании (с 1 мая по 20 сентября) достигло 410. Это максимум за последние десять лет.

Предыдущий рекорд зафиксировали в 2021 году, когда в суды РФ поступило 385 дел.

Розыск уклонистов

На прошлой неделе власти Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев описывал порядок розыскной процедуры так: если призывника нет дома, сотрудники военкомата начинают опрос его соседей и родственников, однако они не имеют права заходить в квартиру и проводить обыск. Повестка должна вручаться призывнику лично в руки независимо от времени суток и местоположения. Если человека не удается найти, то он попадает в списки, которые затем направляются в МВД. После этого начинает розыск уклониста по полицейским базам.

Кудрявцев при этом подчеркивал, что вручение повестки не означает автоматический призыв. Если у резервистов появились серьезные заболевания, которые можно подтвердить медицинскими документами, они призваны не будут.

Ужесточение наказания

Президент РФ Владимир Путин 24 сентября утвердил изменения в УК РФ, согласно которым периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений.

Так, за неисполнение приказа командира в военное время и за отказ военнослужащего от участия в боевых действиях предусматривается наказание на срок до 3 лет тюрьмы, а в случае тяжких последствий — до 10 лет.

Изменения также вносятся в ст. 332 УК РФ. За неисполнение приказа командира в военное время, в период военного положения, в условиях вооруженного конфликта или при боевых действиях, а равно за отказ от участия в боевых действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет. За отказ военных от участия в боевых действиях, повлекший тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.