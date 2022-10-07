23 региона заявили о выполнении плана по частичной мобилизации. Всего в России 89 субъектов

23 региона России сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации – последним об этом сообщил Красноярский край. Власти ряда регионов не дают точных данных о количестве призванных, какие регионам были назначены планы, также неизвестно. В Горном Алтае при этом не мобилизовали пока ни одного человека. Некоторых граждан России направляют на территорию ДНР и ЛНР для прохождения обучения. «Газета.Ru» — о ходе мобилизации.

Кто выполнил план

Красноярский край стал 23-м по счету регионом России, где сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации. Об этом заявили в пресс-службе губернатора.

Незадолго до этого ТАСС сообщил, что частичная мобилизация в регионах страны «близится к завершению». План объявили выполненным в 22 регионах.

«Оставшиеся субъекты РФ также сообщают о скором завершении необходимых мероприятий. Однако власти некоторых регионов не сообщают данные о точном количестве призванных и ходе мобилизационных мероприятий», — говорится в сообщении ТАСС.

Количество завершающих мобилизацию регионов за неделю выросло в четыре раза. На Дальнем Востоке мобилизационные мероприятия завершают Забайкалье и Бурятия.

«В республике задание по мобилизации выполнено. Пункты сбора в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами, такие люди есть и сейчас продолжают идти», — приводит агентство слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

В Сибири мобилизация завершилась в Новосибирской области и Хакасии, в Алтайском крае. На Урале объявила о выполнении плана Югра (ХМАО). О завершении мобилизационной волны заявили губернаторы Тамбовской, Калининградской, Брянской, Архангельской, Волгоградской, Ульяновской областей, главы Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Карелии, Крыма, Кабардино-Балкарии. Кроме того, объявили о выполненном плане власти Ставрополья и Перми.

Кампания по мобилизации находится «на завершающей стадии» на Камчатке, в ЯНАО, Кировской области, Ярославской и Владимирской областях, а также в Севастополе. Закончить мобилизацию на этой неделе обещал губернатор Омской области.

В Республике Алтай в ходе частичной мобилизации до сих пор не призвали ни одного жителя. Об этом написал член Совфеда Владимир Полетаев в своем Telegram-канале.

«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — заявил Полетаев.

Куда отправляют мобилизованных

МО РФ сообщало, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане России прибыли в ЛНР для прохождения подготовки. В ДНР также сообщили, что инструкторы с боевым опытом готовят мобилизованных на территории республики. Некоторые регионы страны направляют своих мобилизованных на учебные полигоны в других регионах страны.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Соловьев.Live» заявил, что подготовка и создание новых частей займет от двух месяцев. За это время необходимо удержать существующую линию обороны, добавил депутат.

«Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику — «Газета.Ru»] максимальный урон», — сказал депутат.

Как сообщил ранее портал «Объясняем.рф», «призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д», поэтому покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. «является их личной инициативой», компенсировать которую не будут.

Реакция в стране

6 октября издание Мойка78 сообщило, что петербуржцы стали больше интересоваться оружием. В стрелковых клубах и тирах оказались полные записи — большинство клиентов посещают их в выходные.

«В будни пока тихо, но в выходные народу много. Каждый чем-то занят. У нас пневматический тир, можно отработать навыки прицеливания, но не научиться обращаться с боевым оружием», — рассказали в одном из тиров на Васильевском острове. В «Балтийском стрелковом центре» изданию уточнили, что многие люди просят их научить обращаться с боевым оружием — например, с автоматом Калашникова.

4 октября журнал Forbes со ссылкой на неназванные источники, «знакомые с кремлевскими оценками», сообщил, что Россию с начала частичной мобилизации якобы покинули от 700 тыс. до 1 млн граждан.

«Подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным», — приводил журнал слова источника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с оценкой Forbes. По его словам, число покинувших Россию далеко от приведенных источниками издания цифр.

«Это похоже на какую-то «утку». Я вообще не знаю, что такое русское издательство Forbes. Он издается или нет, есть ли вообще это издательство», — заявил Песков.