В сети появилось фото израильского паспорта Пугачевой

Украинские СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева получила гражданство Израиля. На снимке заграничного паспорта — даркона — видно, что он был выдан в мае этого года. Источник в погранслужбе Израиля подтвердил журналистам подлинность документа. При этом по законам Израиля заграничный паспорт можно получить лишь через три месяца после получения гражданства.

Фотография с израильским загранпаспортом — «дарконом», предположительно выданным российской певице, народной артистке СССР Алле Пугачевой, появилась в сети. Снимок документа опубликовало украинское онлайн-издание «Телеграф».

На фото видно, что даркон Пугачевой выдали в мае 2022 года. Срок действия документа – один год. Подлинность документа подтвердил украинским журналистам источник в израильской пограничной службе.

Репатрианты могут получить израильский даркон лишь через три месяца после получения гражданства Израиля – если процедура будет проведена в ускоренном режиме. Если получивший даркон будет проживать в Израиле, то следующий загранпаспорт будет действовать уже пять лет.

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила «Газете.Ru», что не будет комментировать информацию украинских СМИ о том, что певица недавно получила израильский паспорт.

«Я не даю комментариев ни по какому вопросу», — сказала она.

Адвокат Александр Бенхин в разговоре с изданием «Абзац» предположил, что Пугачева могла получить израильское гражданство благодаря мужу – юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) (объявлен Минюстом РФ иноагентом).

«У ее мужа Галкина есть еврейские корни, и он ездил с ней этим летом в Израиль, потому что там ему предоставили гражданство. А она как супруга, официальная жена, скорее всего, тоже получила», — объяснил Бенхин.

Юрист также заявил, что Пугачева «вольна передвигаться, куда она хочет».

Вернулась, чтобы уехать

Весной, после начала военной операции РФ на Украине, Пугачева и Галкин улетели из России в Израиль. Артистка сообщила, что намерена «навести порядок» в головах, «в том числе и в своей» — и улетела «не навсегда».

В конце августа Пугачева вернулась в Россию. Певица рассказала, что на протяжении пяти месяцев проходила лечение в Израиле. «А я уже давно [вернулась], я просто не могла никак собраться <…> У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко <…> Я отдыхала, лечилась», — сообщила певица на видео. Она добавила, что пока не планирует выступать на сцене.

Дети Пугачевой и Галкина 1 сентября пошли в московскую школу, певица приезжала на линейку. 3 сентября Пугачева простилась в Москве с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Она возложила букет розовых лилий к гробу последнего советского генсека в Колонном зале Дома Союзов.

16 сентября муж Пугачевой, юморист Максим Галкин попал в список физлиц-иноагентов. В Минюсте считают, что Украина финансировала его «при осуществлении политической деятельности».

В ответ на присвоение статуса шоумен записал видео и отверг обвинения. В нем он заявил, что уже 28 лет выступает в юмористическом жанре с политической сатирой, но не занимается политической деятельностью. Что касается Украины, то, по словам артиста, он не был там больше 10 лет и не получает деньги от украинского государства.

Вскоре после этого Алла Пугачева попросила Минюст признать иноагентом и ее.

«Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», – написала певица.

20 сентября СМИ сообщили, что российские правоохранительные органы проверяют этот пост. С жалобой на сообщение артистки в МВД обратилась некая жительница Московской области, считающая, что публикация артистки якобы дискредитирует российскую армию. Кроме того, истица попросила правоохранителей проверить, получает ли Пугачева «иностранную поддержку». В случае доказательства вины певице может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Неделю назад Пугачева вылетела без обратного билета из Москвы в Тель-Авив. После отъезда из РФ она написала еще один пост:

«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами — стали рабами».

Подруга и бывшая портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова в разговоре с News.ru заявила, что Примадонна была вынуждена покинуть Россию, поскольку над ее детьми «зубоскалили» в школе.

Она рассказала, что Пугачева хотела спокойной жизни для Лизы и Гарри, которых начали «поджучивать» после возвращения в Россию.

«А где твой папа, а что?» Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут, «злые языки страшнее пистолета». А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают», — уточнила Аксенова.