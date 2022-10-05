Страны ОПЕК+ с ноября сократят добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Белый дом раскритиковал это решение и обвинил картель в «солидарности с Россией».

Участники альянса стран-экспортеров нефти ОПЕК+, куда входит и Россия, договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Кроме того, сделку продлят до 31 декабря 2023 года.

«Начиная с ноября 2022 года скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК», — говорится в документе.

В коммюнике по итогам встречи отмечается, что решение связано с упреждающим подходом альянса в связи с прогнозами по рынку нефти и неопределенностями в мировой экономике. Решение поддержали все участники сделки.

В документе также подчеркнули важность соблюдения новых условий сделки для каждой страны-участницы картеля. Участники альянса возьмут квоты по добыче на август за базу для отсчета сокращения производства.

«Близорукое» решение

Президента США Джо Байдена разочаровало решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, сообщили в Белом доме.

«Президент разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить производственные квоты, в то время как глобальная экономика пытается справиться с сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину», — говорится в заявлении советников Байдена по нацбезопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза.

Байден поручил министру энергетики Дженнифер Грэнхолм изучить возможность наращивания объемов добычи. По его указанию Министерство энергетики США поставит на рынок еще 10 миллионов баррелей из Стратегического нефтяного резерва в следующем месяце.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение ОПЕК+ окажет наиболее негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода.

«Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления», — добавила представитель Белого дома.

Нефть как оружие

Глава Минэнергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ ответил на вопрос о том, не использует ли организация нефть в качестве оружия.

«Очень провокационный вопрос. <...> Покажите мне, где именно враждебный акт», — ответил он.

Генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс в свою очередь добавил, что картель не угрожает энергетическим рынкам, а обеспечивает их безопасность и стабильность. «Все имеет свою цену, энергетическая безопасность имеет свою цену», — отметил он.

«Беспрецедентное решение»

Вице-премьер России Александр Новак назвал решение ОПЕК+ беспрецедентным. По его словам, России не придется кардинально снижать уровень добычи.

«Сегодня было два важных решения, я бы сказал, исторических. Первое решение — о снижении квот на 2 миллиона баррелей в сутки суммарно всеми странами, входящими в ОПЕК+. Это такое уже беспрецедентное решение, поскольку мы давно не принимали, последний раз 2,5 года назад», — заявил Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Решение ОПЕК+ он связал с необходимостью сбалансировать рынок, который «вступает в зону турбулентности, неопределенности, особенно в осенне-зимний период, когда спрос падает, а предложение нужно откорректировать», — пояснил он.

По его словам, квота России по новым правилам составит 10,5 млн б/с.

«Мы частично не выполняем свои квоты относительно тех, которые были установлены соглашением. У нас на август месяц квота составляла 11 миллионов б/c. Россия добывает 9,9 миллиона б/с. Соответственно, наш вклад в общее сокращение — он фактически на сегодняшний день действует. Наша квота будет сокращена с 11 миллионов до 10,5 миллиона б/с. <…> Для нашей нефтедобывающей отрасли остается еще предел, который возможен для повышения добычи», — сказал Новак.

Комментируя новые санкции ЕС, в которые должно войти ограничение цен на российскую нефть, он отметил, что «потолок» навредит энергетическому рынку и приведет к дефициту и росту цен на сырье, поэтому продолжать поставки странам, которые ввели ограничение цен, нецелесообразно. Соответственно, отметил он, Россия продолжит поставлять нефть только тем покупателям, которые будут ориентируются на рынок.

По его словам, бюджет РФ сверстан исходя из цен на нефть в $70 за баррель, и это комфортная для России цена.

Ранее издание EUobserver сообщило, что новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу в четверг. В него войдут потолок цен на экспорт российской нефти и механизмы против российской сталелитейной и лесной промышленностей. ЕС рассчитывает на урон в €7 млрд, отмечает издание.

Издание Euractiv пишет, что ЕС в рамках санкций не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть, будет использовать уровень, предварительно согласованный странами G7. Также с 5 декабря вступят принятые ранее санкции ЕС, запрещающие импорт сырой нефти из РФ в страны ЕС по морю. Временное исключение сделано для ряда стран Евросоюза, получающих нефть по трубопроводу.