Военная операция РФ на Украине. День 223-й

В России впервые сократился трафик мобильного интернета. Как сообщают «Известия», падение связано с прекращением работы в РФ части иностранных сервисов, а также с блокировкой некоторых из них. Снижение составило более 2% за квартал.
Власти КНДР поддержали результаты референдумов о присоединении новых регионов к России — ТАСС.
ЛДПР внесет в Думу законопроект о сохранении всех выплат малоимущим семьям мобилизованных — ТАСС.
Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, однако считает, что эскалация конфликта нанесет стране большой ущерб — ТАСС.
Прокуратура ДНР направила в суд дело в отношении 18 участников запрещенного в России формирования «Айдар», сообщили в Генпрокуратуре республики.
МИД Великобритании пообещал помогать Украине «до победы» и по окончании боевых действий — ТАСС.
Школа-интернат, магазины и кафе получили повреждения в результате обстрела, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР — ТАСС.
Украина обсуждает с США поставки вооружений с большим радиусом действия, в том числе ракет с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS — ТАСС.
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CNN.
Исполнительный совет Международного валютного фонда рассмотрит запрос Украины о предоставлении чрезвычайного финансирования в размере $1,3 млрд — ТАСС.
Перспектива мирных переговоров по Украине будет зависеть от ситуации в зимние месяцы, их шансы станут выше, когда в США и Европе люди начнут обращать больше внимания на собственные проблемы и понимать, что «надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру», заявил в интервью РИА «Новости» бывший сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк.
Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск снарядами натовского калибра 155 миллиметров — РИА «Новости».
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сюжете телеканала «Россия 24», что передавал Киеву информацию о происходящем на станции. Ранее его выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации» — РИА «Новости».
«Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — рассказал Мурашов.
Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов федерации займет несколько дней, ее планируется завершить на текущей неделе, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.