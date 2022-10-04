Референдум под защитой. Как новейшие РЛС охраняли голосование в Донбассе

Артиллерия играет особую роль в ходе спецоперации на Украине, констатируют специалисты. Большое значение здесь приобретает контрбатарейная борьба, в которой важно быстро вычислить позиции противника и накрыть их ответным огнем. Помогают в этом специализированные РЛС, способные засечь снаряд и по его траектории определить место выстрела. «Газета.Ru» — об особенностях и эффективности контрбатарейных РЛС.

Во время проведения референдума о вхождении Донецкой народной республики в состав России жителей региона защищала новейшая радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы, рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах ДНР.

«С целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией украинских войск в дни проведения референдума силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции», — заявил собеседник агентства.

Также источник заявил, что именно эти современные российские комплексы наводили тяжелые 203-мм «Малка» гаубицы на позиции украинской артиллерии.

Название РЛС не раскрывается, однако ряд факторов указывает на то, что это мог быть комплекс «Ястреб АВ» — это последняя российская разработка (концерн «Алмаз-Антей»). На это указывает тот факт, что новая РЛС работала именно в связке с гаубицами «Малка», дальность стрельбы которых с обычным осколочно-фугасным снарядом составляет 37 км. В то же время, основной стоящей на вооружении российской армии контрбатарейной РЛС является комплекс 1Л219 «Зоопарк-1», дальность разведки огневых позиций артиллерии составляет 20 км (тактических ракет — до 35 км).

Новейшая же РЛС контрбатарейной борьбы «Ястреб-АВ», работающая в сантиметровом диапазоне частот (у «Зоопарка» диапазон 5 см), оснащена фазированной антенной решеткой, способна засекать цели и передавать их координаты на удалении от 40 до 60 км.

Официального подтверждения боевого применения РЛС «Ястреб АВ» пока нет.

«Не вдаваясь в суть названий, можно отметить, что российские артиллеристы в гораздо большей степени преуспевают в контрбатарейной борьбе с противником, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алёхин. — Об этом можно судить по количеству выпущенных ВСУ снарядов — один-два, и наступает тишина, что означает уничтожение батареи или одиночных «топориков» (американские гаубицы М777 — «Газета.Ru»).

Получив орудия 155-мм калибра, украинская армия получила и увеличенную дальность их применения, что затрудняет обнаружение. Как следствие, станции нашей артиллерийской разведки вынуждены выдвигаться непосредственно на передовую, где велик их риск поражения противника.

Одну из таких РЛС украинские военные умудрились захватить во время контрнаступления. Новые комплексы, с кратно увеличенной дальностью обнаружения, смогут эффективно действовать с более безопасного расстояния».

Принцип действия РЛС контрбатарейной борьбы, предназначенной для обнаружения артиллерии противника, строится на основе регистрации части траектории снаряда или мины. Генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв рассказал «Газете.Ru», как во время операции по принуждению Грузии к миру действовали его артиллерийские разведчики.

«За отсутствием РЛС контрбатарейной борьбы они работали по старинке. Засекался залп грузинского орудия, отсчитывалось время полета снаряда и место его разрыва. Рассчитывалась траектория и выдавались координаты, ошибались редко», — напомнил Хрулёв.

Современные системы решают эту задачу автоматически, но примерно по такой же схеме, с использованием средств обнаружения, что позволяет точно вычислять местонахождения батареи противника и передать координаты своей артиллерии.

Все зависит от параметров самой РЛС и дальности ее действия. При увеличении расстояния до противника, уменьшается точность координат. В новой российской РЛС эта проблема решена в большей степени.

Американская передвижная РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPG также обладает неплохими тактико-техническими характеристиками. В обычном секторном режиме обзора в 90 градусов она обнаруживает цели на удалении до 60 км, а вот при круговом обзоре всего лишь 20 км. Дальность разведки немецкой РЛС Cobra составляет 40 км в секторе 90 градусов по азимуту. Советско-российские РЛС «Зоопарк-1» и «Зоопарк-1М» (последняя впервые была публично представлена в 2013 году) им если и уступают, то незначительно.