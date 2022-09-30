Военная операция РФ на Украине. День 219-й

В ЛНР сообщили о девяти обстрелах украинскими военными территории республики за сутки.
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку из тяжелых гаубиц.
❗️Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации в пятницу, 30 сентября.
Ситуация в районе Лимана пока остается самой сложной, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.
«...Наши ребята, союзные силы, ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим. <...> Что касается угледарского направления – да, тяжело. Но тем не менее на некоторых участках даже есть продвижение вперед», — рассказал глава ДНР вечером 29 сентября.
ВСУ предпринимают постоянные попытки прорыва в районе Лимана, российские войска вместе с частями Народной милиции ДНР и ЛНР пока отражают их атаки с юга и севера, сообщала ранее «Российская газета». Город находится также под артобстрелом с украинской стороны.