Политика

Военная операция РФ на Украине. День 219-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 219-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В ДНР и ЛНР сообщили о множестве обстрелов со стороны Украины за последние сутки. Ситуация в районе Лимана пока остается самой сложной, но в скором времени она «изменится в пользу союзных сил», заявил Денис Пушилин. Сегодня в 15:00 Путин подпишет договоры о вхождении в состав РФ четырех новых территорий, ночью президент РФ признал независимость Херсонщины и Запорожья. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:08

В ЛНР сообщили о девяти обстрелах украинскими военными территории республики за сутки.

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку из тяжелых гаубиц.

8:04

❗️Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации в пятницу, 30 сентября.

8:02

Ситуация в районе Лимана пока остается самой сложной, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.

«...Наши ребята, союзные силы, ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим. <...> Что касается угледарского направления – да, тяжело. Но тем не менее на некоторых участках даже есть продвижение вперед», — рассказал глава ДНР вечером 29 сентября.

ВСУ предпринимают постоянные попытки прорыва в районе Лимана, российские войска вместе с частями Народной милиции ДНР и ЛНР пока отражают их атаки с юга и севера, сообщала ранее «Российская газета». Город находится также под артобстрелом с украинской стороны.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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