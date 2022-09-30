Как работают в небе Украины «Верба» и «Игла»

Большая часть техники Воздушных сил Украины, уничтоженной российскими военными в ходе специальной военной операции, была сбита переносными ракетными зенитными комплексами. Причем треть украинских боевых самолетов и вертолетов была уничтожена российскими ПЗРК «Верба» и «Игла». «Газета.Ru» — об особенностях боевого применения и эффективности этих переносных комплексов.

Особую роль и значение переносных зенитных ракетных комплексов в ходе боевых действий на Украине подчеркнул главком Сухопутных войск ВС РФ, генерал армии Олег Салюков.

«В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ»,

— заявил генерал армии в интервью газете «Красная звезда».

Это первое упоминание ПЗРК «Верба» и «Игла» в ходе спецоперации. Ранее Минобороны, заявляя об уничтоженной украинской авиации, эти переносные комплексы не называло.

«Это [заявление генерала Салюкова] очень высокий боевой показатель для «малых» средств ПВО, что свидетельствует как о хорошей обученности стрелков-зенитчиков, так и о надежности и точности самих комплексов. ПЗРК являются оружием ближнего боя, их расчеты находятся непосредственно на переднем крае, в боевых порядках подразделения. Это позволяет оперативно реагировать на внезапно появляющиеся воздушные цели и поражать их первым выстрелом. Стрелку достаточно взять цель и произвести пуск ракеты, которая благодаря системе навигации уже достанет ее сама», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт полковник запаса Александр Дробышевский.

ПЗРК «Игла-С» имеет советско-российское происхождение и производится с 1981 года, «Верба» — это уже новое поколение отечественных переносных комплексов, ее поставки в войска начались в 2014 году.

По целому ряду характеристик «Верба» превосходит предшественницу, например, дальность действия у нее составляет 6 400 м (у «Иглы» 6 000 м), высота поражения от 10 до 4 500 м (у «Иглы» — до 3 500 м). При этом малогабаритная обзорная РЛС, входящая в состав комплекса, позволяет обнаружить воздушные цели на дальности в 40-80 км (у «Иглы» — 20 км).

Стрелку-зенитчику остается дождаться приближения на дистанцию пуска, а ошибку исключает встроенный радиолокационный запросчик «свой-чужой».

«ПЗРК российской армией практически никогда не использовались за исключением учебных стрельб, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерелиевский. – При этом «Игла» активно применялась в разного рода конфликтах, и комплекс показал свою результативность. Сейчас российские стрелки-зенитчики получают реальный боевой опыт в ходе спецоперации. Высокая результативность сказывается за счет подготовки, которая проводилась комплексами «Игла», более дорогие ракеты ПЗРК «Верба» экономили. Тренировались на устаревших, этим частично объясняется их наличие в зенитных подразделениях».

При внешней схожести ПЗРК «Верба» со своими предшественниками, это практически идентичная «труба», как и у «Иглы». Присутствует прицельный механизм, помогающий зенитчику обнаружить и определить цель и произвести выстрел. Но это уже совершенно иное оружие, с новыми характеристиками.

«Верба» способна успешно поражать не только традиционные воздушные цели — самолеты и вертолеты, но и так называемые малоизлучающие цели — крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Ракета комплекса «Верба» оснащена уникальной трехспектральной головкой самонаведения, работающей в ультрафиолетовом, ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазонах. Именно такая разность спектров позволяет получить больше информации о цели, что делает этот комплекс «избирательным» оружием.

Кроме того, головка «Вербы» обладает и значительно большей в сравнении с ПЗРК «Игла-С» чувствительностью. Это увеличивает дальность захвата воздушных объектов. Также головка самонаведения автоматически выполняет «селекцию» ложных тепловых целей (тепловых помех) и сосредотачивается на объекте с наиболее сильным тепловым излучением.

По своим тактико-техническим характеристикам комплекс «Верба» превосходит как находящиеся на вооружении российских Вооруженных сил переносные ЗРК «Игла-1», «Игла», «Игла-С», так и их зарубежные аналоги — американский Stinger-Block-I и китайский QW-2.

Признанный некогда совершенным американский FIM-92 Stinger существенно проигрывает российской «Вербе» по ряду показателей. Нижняя кромка поражения воздушной цели у «Стингера» сильно завышена — до 180 м, а верхняя — наоборот занижена и не превышает 3,8 км, по дальности — 4,8 км.

ПЗРК «Верба» стоят на вооружении всех десантно-штурмовых и воздушно-десантных соединений (комплекс проходил тестирование в ВДВ), а также четырех отдельных мотострелковых бригад. Комплексы входят в их состав как на уровне зенитного дивизиона, так и зенитных взводов, обеспечивающих прикрытие батальонов от воздушного нападения.