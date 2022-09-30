«Токсичные валюты». Почему рубль резко окреп к евро и доллару

Курс евро и доллара стремительно падают, свидетельствуют данные Мосбиржи. Доллар опускался ниже 54 рублей впервые с 1 июля. А евро – до 51,2 – ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru» связал это с тем, что Европейский центральный банк запустил «печатный станок» и начал эмиссию.

Динамика падения

Днем в пятницу курс евро упал ниже пиковых значений марта 2014 года — до 51,2 рубля, следует из данных Мосбиржи. На 13.02 мск евро потерял 8,18% стоимости, к 13.10 — отыгрался до 52,32 рубля. На 14:40 мск евро стоил 52,2 рубля.

Курс доллара на Московской бирже опускался ниже 54 рублей. Это произошло впервые с 1 июля.

На 12.37 мск курс доллара терял 5,68%, опускаясь до 53,96 рубля. А к 12.41 мск доллар ускорил падение, курс составил 53,82 рубля. На 14:40 мск доллар стоил ровно 54 рубля.

Накануне Банк России установил курс доллара на 30 сентября на уровне 57,41 рубля, евро — до 55,41 рубля.

Начало эмиссии

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович объяснил «Газете.Ru», что падение курса евро на торгах в пятницу произошло из-за того, что Европейский центральный банк запустил «печатный станок» и начал эмиссию.

«Евро падает, потому что запустили «печатный станок». Это нужно, чтобы заморозить цены на электроэнергию, компенсировать компаниям недополученную выгоду. Эмиссия евро также должен покрыть расходы государства на поддержку бизнеса и населения. Поэтому валюта ослабла», — сказал Митрахович.

По его словам, ЕЦБ ежемесячно запускает «печатный станок», чтобы выкупать ценные бумаги европейских стран на 60 млрд евро. Это делается в рамках политики количественного смягчения, поэтому после старта этой программы курс евро стал падать.

Эксперт отметил, что в России из-за санкций ограничен импорт и действуют валютные ограничения ЦБ. Это снижает спрос компаний и населения на европейскую валюту, что также приводит к ее ослаблению.

«Евро компаниям потратить сложно, спрос на него меньше. И со стороны населения спрос слабый из-за того, что в России действуют валютные ограничения ЦБ», — заключил Митракович.

Эксперты РИА «Новости» связали укрепление рубля с том, что инвесторы на Мосбирже выходят из евро и доллара, опасаясь ухудшения отношений с Европой и новых санкций.

«Стремительное укрепление рубля»

Эксперт «БКС Мир инвестиции» Дмитрий Бабин отметил, что рубль «в начале торгов дешевел, но затем перешел к стремительному укреплению».

«О перетоке средств из токсичных валют в дружественные свидетельствует и большой оборот юанем (₽47,5 млрд), догоняющий показатель доллара (₽52,7 млрд). Если торговая активность сохранится на этом уровне, по итогам пятницы обороты могут существенно превысить среднедневные, а по юаню установить исторический максимум», — приводит его слова РБК.

Эксперт отметил, что фьючерсы на валютную пару доллара к рублю испытали серьезное снижение, в моменте стоя почти на 7% ниже самой пары, хотя «нормальным считается превышение цены валютного фьючерса котировок базовой валюты на размер процентной ставки».

В свою очередь аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщил, что инвесторы избавляются от безналичной валюты на фоне пятничного заседания Еврокомиссии, на которой будет обсуждаться восьмой пакет ограничительных мер в отношении России. Предполагается, что он будет включать блокировку НРД и НКЦ.

Согласно данным РБК, спрос на доллары и евро упал из-за рисков блокировки торгов валютой на Московской бирже. А продажи валют недружественных стран в ожидании новых санкций продолжают поддерживать укрепление курса рубля даже на фоне завершившегося налогового периода, заявил аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Поэтому в пятницу курс доллара к рублю тоже снижается.

Григорьев полагает, что в пятницу будет еще много геополитических новостей, и, вероятно, у участников торгов сохранятся опасения введения новых ограничений в преддверии выходных, в связи с чем курс доллара может остаться ниже 58 рублей по итогам недели.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидает, что на фоне роста санкционных рисков инвесторы в пятницу продолжат избавляться от безналичной валюты. Он спрогнозировал, что курсы рубля к доллару и евро на закрытии торгов будут находиться в коридоре 50–55 рублей.