«$2 млн был бюджет на все». В деле убийства Захарченко появились новые подробности

В ЛНР рассказали, что cотрудник службы безопасности Украины Александр Киященко в телефонном разговоре со своим агентом заявил, что убийце первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко организаторы заплатили 5 млн руб. Бюджет всей операции составлял порядка $2 млн, пишет РИА «Новости».

Источник в силовых структурах Луганской народной республики сообщил РИА «Новости» новые подробности убийства первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко — в 2018 году он скончался после взрыва в кафе «Сезар» в центре Донецка.

Сообщается, что в перехваченном разговоре сотрудника СБУ Александра Киященко с агентом раскрывается бюджет операции и сумма, которую получил непосредственно исполнитель.

«Чтобы ты понимал, за Захарку (Александра Захарченко) заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял. <...> Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — говорит мужской голос на записи.

Собеседник агентства в силовых структурах ЛНР, отметил, что разговор сотрудника СБУ с агентом проходил в контексте подготовки очередного теракта на территории республики. Спецслужбы ЛНР считают, что украинские спецслужбы готовились отравить луганского высокопоставленного чиновника накануне референдума о вхождении в состав России.

Кто убил Захарченко

26 июня 2019 года глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА «Новости» рассказал, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко, среди которых есть высокопоставленные граждане Украины. По его словам, это представители СБУ Андрей Байдала (позывной Швед) и Сергей Моторин. Байдала — агент пятого департамента контрразведки СБУ.

«Именно он отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР. Сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных (по подозрению в подготовке покушений на руководителей силовых ведомств ДНР) диверсантов. Он же причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко», — говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД.

Моторин — выходец из Донбасса, сотрудник второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ. «Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко. Понятно, что теракты совершают не сами, а руками своих агентов», — добавили в МВД.

Покушение

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года после взрыва безоболочного взрывного устройства над входом в кафе «Сепар» в центре Донецка. Ему было 42 года, у него осталось четверо сыновей и жена. Также погиб его телохранитель, всего пострадали 11 человек. Властям ДНР удалось задержать сотрудника СБУ, который дал признательные показания, заявив, что это была диверсия со стороны Киева. После Захарченко главой республики стал Денис Пушилин.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД РФ заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.

В Киеве отрицают причастность к убийству Захарченко, заявляя, что его гибель следствие междоусобиц внутри ДНР либо он был убит российскими спецслужбами.

Экс-глава СБУ Василий Грицак заявил журналистам, что «проходит методическая зачистка всех тех, кто <…> знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели».

Глава ДНР

Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. Окончил Донецкий техникум промышленной автоматики, позже учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, но не окончил его. Занимался предпринимательской деятельностью в области угольной промышленности.

С декабря 2013 года возглавлял донецкое отделение харьковской общественной организации «Оплот». В ходе протестов на юго-востоке Украины весной 2014 года, 16 апреля возглавил группу из 7 вооруженных человек, занявших здание донецкой городской администрации.

16 мая 2014 года Захарченко назначили военным комендантом Донецка. В июле 2014 года назначен на должность замминистра МВД ДНР. 8 августа стал председателем Совета министров ДНР. 4 ноября в результате выборов в республике стал главой ДНР, их результаты в США, ООН, ЕС и на Украине назвали нелегитимными.

На Захарченко был совершен ряд покушений, также он подвергался неоднократным обстрелам. Участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины, в том числе, в боях за Дебальцево, был дважды ранен.